Ульяновский автозавод начал серийный выпуск модернизированных автомобилей нового модельного ряда — «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х». Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе предприятия, это произошло во вторник, 24 ноября.

Обновленные модели бренда получили российские силовые агрегаты, а также изменения во внешнем облике и салоне. При их разработке учитывались ситуация на рынке и пожелания клиентов. «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х» сохранили сильные стороны конструкции, но стали комфортнее в движении и эксплуатации, практичнее и безопаснее.

Покупателям автомобили будут доступны с проверенным временем 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149,6 л. с., 235 Нм) и новым для модельного ряда Ульяновского автозавода 136-сильным дизельным Sollers 550010 объемом 2.0 литра. Этот двигатель выпускается на заводе двигателей СОЛЛЕРС в Елабуге.

Максимальный крутящий момент дизеля составляет 320 Нм и доступен уже с 1600 об/мин. Такой показатель обеспечивает уверенный старт в городских условиях и быстрое ускорение при выполнении маневров на трассе.

Двигатель оснащен системой рециркуляции выхлопных газов и сажевым фильтром с возможностью принудительного прожига. Агрегат соответствует экологическим нормам Евро-5. Оба двигателя работают в сочетании с новой шестиступенчатой механической КПП с тросовым управлением.

«Трансмиссия отличается высокой степенью надежности и удобством пользования. Четкие ходы рычага, минимальные усилия переключения и избирательность привода делают эксплуатацию автомобиля максимально практичной и эффективной», — отметили в пресс-службе УАЗа.

Главная передача имеет передаточное число 4,11 у дизельных версий и 4,625 у бензиновых. Это должно обеспечить удобное управление тягой как в городском потоке, так и на высоких скоростях за городом.

Полноприводные версии оснащаются новой электромеханической раздаточной коробкой. Управление ею осуществляется с помощью поворотного селектора, установленного на центральном тоннеле обновленной формы.

В салоне УАЗ «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х» появились рулевое колесо нового дизайна, измененные передняя консоль и подлокотник, а также обновленный блок управления климат-контролем.

В оснащение моделей входят модернизированная мультимедийная система, электроподогрев передних и задних сидений, ветрового стекла и обода рулевого колеса. Кроме того, предусмотрены разъемы USB Type A и Type C, поддерживающие быструю зарядку или передачу данных.

Модернизированная система активной безопасности TCS НАМИ включает антиблокировочную функцию, которая работает при экстренном торможении. Также она отвечает за включение систем помощи при старте на подъеме, противобуксовочной функции и так называемой «электронной блокировки дифференциала».

Внешность рестайлинговых автомобилей дополняют обновленная светодиодная оптика, колесные диски нового дизайна и другие эстетические изменения.

«При разработке модернизированных моделей во главе угла, безусловно, была ДНК бренда. Мы стремились сохранить и приумножить легендарные проходимость и выносливость, при этом сделав автомобили современнее и комфортнее в ежедневной эксплуатации. Напомню, что новые дизельный двигатель, КПП и раздаточная коробка для «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х» выпускаются на предприятиях группы СОЛЛЕРС, что напрямую влияет на устойчивость производства и на доступность продукции для покупателя», – отметил генеральный директор ООО «УАЗ» Ильнур Сахабиев.

Продажи обновленных моделей планируется начать в 2027 году.