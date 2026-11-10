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УАЗ модернизировал производство: как изменилась сборка легендарных внедорожников

УАЗ внедрил систему киттинга на второй линии кузовного конвейера: детали подбирают по VIN и комплектно подают для сборки каждого автомобиля.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
10.11.2026, 15:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Ульяновский автозавод оснастил вторую линию кузовного конвейера системой киттинга. Она обеспечивает комплектную подачу деталей для сборки каждого конкретного автомобиля, сообщили в пресс-службе УАЗа во вторник, 10 ноября.

Компоненты подбирают с учетом VIN-номера машины и размещают на тележке в необходимом порядке. Благодаря этому оператор получает полный комплект деталей одновременно. Решение сокращает время на поиск компонентов, освобождает рабочее пространство и снижает вероятность пересортицы.

«Мы продолжаем планомерно модернизировать производственные мощности. Данное решение ускорит процесс сборки и повысит производственную эффективность», — заявил генеральный директор УАЗа Ильнур Сахабиев.

Недавно «Автоновости дня» сообщили, что Ульяновский автозавод намерен начать серийное производство и продажи обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» уже в ноябре. При этом в пресс-службе «Соллерс» не раскрыли других подробностей о предстоящем запуске обновленного флагманского УАЗа.

Ранее УАЗ объявил об установке на автомобили «нового модельного ряда» («Патриот», «Пикап» и «Профи») модернизированной системы активной безопасности TCS НАМИ. Комплекс включает антиблокировочную и противобуксовочную системы, функции помощи при старте на подъеме и экстренном торможении, а также так называемую электронную блокировку дифференциала.

Автор: Иван Бахарев

Источник

УАЗ (205)

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