Маркетплейс «М.Видео» запустил продажу автомобилей в собственных офлайн-магазинах. Первой моделью, представленной в шоуруме, стал компактный электромобиль Eonyx City M2 калининградского холдинга «Автотор». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

Посетители магазинов сети смогут осмотреть автомобили вживую. Оформление сделки, покупка и получение машины будут проходить непосредственно с продавцом на маркетплейсе.

Согласно каталогу на официальном сайте «М.Видео», сейчас доступны два автомобиля Eonyx M2 стоимостью 990 000 рублей каждый. Обе модели оснащены 13-дюймовыми легкосплавными дисками, антиблокировочной системой тормозов (ABS), камерой заднего вида, электроусилителем руля, кондиционером, электростеклоподъемниками передних дверей, задними датчиками парковки и мультимедийной системой с ЖК-экраном.

Eonyx M2 имеет длину кузова 2,8 метра и относится к тяжелым квадрициклам категории L7. При этом для управления автомобилем необходимо водительское удостоверение категории «B». Электромотор мощностью 10 л. с. установлен на задней оси. Тяговая литий-ионная батарея емкостью 150 А·ч обеспечивает запас хода на электричестве до 130 км.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, на онлайн-витрине маркетплейса представлены три электрических мини-грузовичка Eonyx Cargo и два Eonyx Cargo Pickup. Стоимость первых составляет 800 000 рублей, а версия с открытым кузовом обойдется на 50 тыс. рублей дороже.

«Мы впервые начали продавать автомобили в офлайн-магазине „М.Видео“, и для нас это важный этап развития маркетплейса и трансформации розничной сети. <...> Первым автомобилем, представленным в нашем магазине, стал один из самых доступных электромобилей в России — Eonyx City стоимостью менее миллиона рублей», — прокомментировал руководитель категории «Авто/Мото» маркетплейса «М.Видео» Олег Юняев.

Ранее автомобили продавались только через онлайн-витрину маркетплейса. В компании считают запуск продаж в магазинах первым шагом в создании нового канала реализации автомобилей.

В октябре компания «М.Видео» сообщила об открытии пяти пилотных магазинов расширенного формата. Они начали работу в Москве, Подольске, Казани, Ростове-на-Дону и Сызрани. Помимо электроники и бытовой техники, в ассортимент этих магазинов входят одежда, мебель, товары для дома, красоты и здоровья, инструменты, детские и автомобильные товары.

Ранее сообщалось, что городской микрокар Eonyx M2 стал лидером по росту спроса среди электромобилей и гибридов за январь—октябрь 2026 года, согласно данным «Авито Авто». Среди марок наибольший рост интереса пользователей зафиксирован к Eonyx.