Mercedes использовала крыло типа Macarena, но отказалась от него

Заместитель технического директора Mercedes Симоне Реста сообщил, что команда из Брэкли разработала поворотное заднее крыло, получившее в паддоке прозвище Macarena, ещё год с лишним назад. Однако впоследствии в Mercedes решили отказаться от этой разработки.

В результате первой командой, успешно применившей подобное крыло, стала Ferrari. Сначала конструкцию испытали на тестах в Бахрейне, а с этапа в Майами она появилась на машинах Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. Позже аналогичные решения разработали в Red Bull Racing и McLaren.

«Я собираюсь кое-чем поделиться, о чём мы раньше не говорили, – сказал Реста, принимая участие в Nu Silver Arrows Radio Show, официальном подкасте Mercedes. – Крыло такого типа мы разрабатывали больше года назад. Мы детально проанализировали его концепцию, и оно действительно даёт выигрыш в плане снижения лобового сопротивления, но при этом каждый раз, когда крыло открыто, происходит снижение прижимной силы.

И мы в то время не поверили, что подобный компромисс в целом оправдает инвестиции в разработку и производство подобных компонентов. Впрочем, ещё не факт, что этот вывод останется в силе, мы ещё можем вернуться к этой теме. Мы продолжаем спокойно работать, оцениваем каждой решение, которое где-либо видим, после чего взвешиваем, есть ли что-либо полезное, что мы тоже можем применить.

Любопытно, что сейчас мы приезжаем на каждый очередной уик-энд, и не можем точно сказать, кто будет сильнее всех. После нескольких уверенных выступлений команда Red Bull продолжит сражаться в первых рядах, Ferrari выступает конкурентоспособно в любых условиях, даже если им редко удаётся сделать последний шаг и выйти в лидеры.

Также мы с уважением должны относиться к McLaren. Они чемпионы мира и в некоторых гонках сезона продемонстрировали свою силу, поэтому и они вполне могут уверенно опередить всех.

Велики шансы, что в Остине все три команды будут конкурентоспособны – тем более интересные задачи предстоит решать нам, поскольку мы продолжаем работать и стараемся выжать из нашей машины максимум, оптимизировать её конфигурацию и вернуться на победный уровень, как было в Баку, Монце и Мадриде. Нам это удавалось и раньше, и мы сможем этого добиться вновь».