McLaren терпит убытки, а Зак Браун получает рекордную зарплату

McLaren завершила 2025 финансовый год с чистым убытком в размере 17,360 млн фунтов стерлингов, несмотря на успешные результаты в чемпионате. Ландо Норрис стал чемпионом мира, а команда завоевала Кубок конструкторов.

Как следует из финансовой отчётности, опубликованной в британском реестре Companies House, оборот McLaren за 2025 год достиг 588,483 млн фунтов. Это примерно на 100 млн фунтов больше показателя 2024 года. Увеличение выручки обеспечили коммерческие поступления от многочисленных спонсоров и призовые выплаты Формулы 1 за выступление в Кубке конструкторов.

При этом расходы компании заметно выросли. Затраты, связанные с основной деятельностью, составили 534,332 млн фунтов против 375,023 млн фунтов годом ранее. На этом фоне валовая прибыль сократилась с 113,370 млн фунтов до 54,141 млн фунтов.

Дополнительные расходы McLaren составили 129,651 млн фунтов. С учётом прочих доходов убыток до налогообложения достиг 42,758 млн фунтов. В 2024 году компания, напротив, получила прибыль до налогообложения в размере 48,462 млн фунтов.

После вычета процентных выплат и налогов чистый убыток McLaren составил 17,360 млн фунтов. Годом ранее компания отчиталась о прибыли после уплаты налогов в размере 53,836 млн фунтов.

Чистые активы McLaren на конец 2025 года оценивались в 45,948 млн фунтов. В 2024-м этот показатель составлял 60,212 млн фунтов.

Финансовая отчётность также содержит данные о выплатах исполнительному директору McLaren Racing Заку Брауну. Его базовая зарплата в 2025 году составила 8,215 млн фунтов, тогда как годом ранее он получил 6,126 млн фунтов.

Помимо этого, Зак Браун получил 73,682 млн фунтов в рамках долгосрочных мотивационных программ. В 2024 году размер таких выплат составил 31,077 млн фунтов. Всего за два года Зак Браун заработал в McLaren 119 млн фунтов стерлингов, войдя в число самых высокооплачиваемых руководителей мирового спорта.