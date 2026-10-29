В Формуле-1 появился повод отменить этапы в Катаре и Абу-Даби

У Формулы 1 появился формальный повод отменить этапы в Катаре и Абу-Даби без выплаты компенсаций промоутерам этих гонок.

Основанием для такого решения может стать предупреждение Министерства иностранных дел Великобритании о риске дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Британское ведомство охарактеризовало обстановку в регионе как «крайне непредсказуемую» и предупредило о высокой вероятности её внезапного ухудшения. Гражданам Великобритании рекомендовали учитывать возможность отмены авиарейсов, закрытия воздушного пространства и других перебоев в транспортном сообщении.

В связи с этим в Liberty Media могут сослаться на форс-мажорные обстоятельства и отменить этапы в Катаре и Абу-Даби без штрафных санкций.

Если оба этапа исключат из календаря, а вместо них добавят только трассу в Имоле, которая завершит сезон, то преимущества Кими Антонелли в 123 очка над ближайшим преследователем будет достаточно для завоевания титула независимо от результата Гран При Мехико.