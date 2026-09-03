Серийный номер двигателя Ferrari F40 Льюиса — 44

В текущем сезоне Льюис Хэмилтон выступает стабильнее Шарля Леклера, своего напарника по Ferrari. Семикратный чемпион мира уже прочно ассоциируется с итальянской командой, особенно после первой победы в Гран При.

Хэмилтон не раз подчёркивал, насколько важна для него историческая роль Ferrari. Недавно он приобрёл автомобиль легендарной модели F40 — последней машиной, выпуск которой лично одобрил Энцо Феррари незадолго до своей смерти. Именно на этом автомобиле Льюис приехал в паддок автодрома в Монце, вызвав особое внимание.

Льюис Хэмилтон: «Я очень серьёзно отношусь к наследию Ferrari, связанному не только с автоспортом. Когда я, имея отношение к этому бренду, вижу, как его воспринимают люди по всему миру, как они относятся к этому логотипу и к этим легендарным машинам, то всё это производит на меня сильнейшее впечатление.

Знаете, когда одному из руководителей компании Ferrari я показал, как в Японии пилотировал F40, он сказал: «Может быть, в следующем году ты сможешь прокатиться на электромобиле Luce». А я ему ответил, что это не то же самое по сравнению с F40.

По-моему, знаменитые линии и обводы корпуса этой машины вызывают ностальгические переживания – такими были автомобили в те времена, а сейчас нет ничего даже похожего на них. Конечно, есть Ferrari F80, и она тоже классная, или F50, но я помню, что с детства мечтал именно об F40. Тогда я и представить не мог, что у меня когда-нибудь будет возможность такую приобрести.

Когда в прошлом году я появился на базе Ferrari, и были сделаны те первые фотографии, то это была моя идея, чтобы они были именно такими. То же самое относится и к этому уик-энду. Мне захотелось, чтобы моё появление было стильным, чтобы на мне был этот костюм, чтобы всё было именно так. Я отдаю дань уважения нашему спорту, но также хочу, чтобы этот момент запомнился, ведь он никогда не повторится.

Я долго искал такую машину и хотел, чтобы у неё был небольшой пробег. Хотелось, чтобы это была F40 со своей историей, возможно, чтобы на ней сохранилась ещё заводская краска – в общем, что-то в этом роде. И мне удалось найти машину, владелец которой проехал от Маранелло до своего дома всего 69 километров, после чего поставил её в гараж и больше её не ни разу на заводил (с тех пор прошло 35 лет).

Её пассажирская дверь вообще никогда не открывалась, понимаете? И вся машина просто была покрыта пылью, поэтому надо было решить, что делать? Оставить её в таком виде как произведение искусства или всё-таки помыть и почистить? Какое-то время я размышлял, а потом заказал Ferrari её полную реставрацию, потому что хочу на ней ездить.

Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, ещё никогда ни один гонщик Ferrari не приезжал на автодром на этих легендарных машинах, на Ferrari GTO или F40. И я решил, что должен сделать!»

Фото: F1news.ru

После разборки автомобиля специалисты Ferrari проверили его состояние и выяснили, что машина хорошо сохранилась. Она выдержала испытание временем, оставалась в рабочем состоянии, а заменить пришлось лишь несколько деталей.

Кроме того, обнаружилось неожиданное совпадение: серийный номер извлечённого двигателя оказался 44. Этот номер был отштампован на моторе, и Хэмилтон признался, что не мог поверить своим глазам.

Я тогда им сказал: "Вы, наверное, меня обманываете". В общем, такое ощущение, что это судьба. И я подумал, что это отличная возможность привлечь внимание к истории Ferrari, причём это произойдёт именно в Италии, на домашней гонке Скудерии – когда ещё может представиться подобный случай?..»