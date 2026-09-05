Главная Новости Cadillac F1 Cadillac получил лучшие стартовые позиции за всю историю команды
Новости

Cadillac получил лучшие стартовые позиции за всю историю команды

Гран При Италии: Cadillac стартует с 16-й и 17-й позиций после штрафов соперников — Боттас и Перес рассчитывают улучшить результат завтра в гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2026, 20:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В квалификации Гран При Италии гонщики Cadillac заняли 19-е и 20-е места, опередив обоих пилотов Aston Martin. После штрафов Кими Антонелли, Лиама Лоусона и Алекса Элбона Валттери Боттас начнёт гонку с 16-й позиции. Это лучший результат Cadillac за пока ещё короткую историю команды. С учётом тех же санкций Серхио Перес стартует 17-м, что также станет его лучшей позицией в сезоне.

Валттери Боттас (19-й): «Сегодняшняя квалификация прошла для нас без проблем. Мне удалось проехать три быстрых круга, которые позволили квалифицироваться выше Aston Martin и совсем недалеко позади от Алекса Элбона.

Уик-энд проходит гладко, что позволило сконцентрироваться на тонких настройках и выжать максимум из машины. Учитывая штрафы, я начну гонку с шестнадцатой позиции – лучшей в истории команды».

Серхио Перес (20-й): «Я считаю, что сегодня мы хорошо поработали и выжали максимум. У нас приличный гоночный темп, и завтра постараемся продвинуться наверх – это наша главная цель. Позитивный настрой и правильный подход могут сыграть решающую роль, и я считаю, что мы неплохо справляемся.

Сейчас команда сосредоточена на том, чтобы выжать максимум из возможностей, которые будут в гонке».

Источник

Валттери Боттас (192)Серхио Перес (232)Cadillac F1 (242)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация