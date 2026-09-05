Cadillac получил лучшие стартовые позиции за всю историю команды

В квалификации Гран При Италии гонщики Cadillac заняли 19-е и 20-е места, опередив обоих пилотов Aston Martin. После штрафов Кими Антонелли, Лиама Лоусона и Алекса Элбона Валттери Боттас начнёт гонку с 16-й позиции. Это лучший результат Cadillac за пока ещё короткую историю команды. С учётом тех же санкций Серхио Перес стартует 17-м, что также станет его лучшей позицией в сезоне.

Валттери Боттас (19-й): «Сегодняшняя квалификация прошла для нас без проблем. Мне удалось проехать три быстрых круга, которые позволили квалифицироваться выше Aston Martin и совсем недалеко позади от Алекса Элбона.

Уик-энд проходит гладко, что позволило сконцентрироваться на тонких настройках и выжать максимум из машины. Учитывая штрафы, я начну гонку с шестнадцатой позиции – лучшей в истории команды».

Серхио Перес (20-й): «Я считаю, что сегодня мы хорошо поработали и выжали максимум. У нас приличный гоночный темп, и завтра постараемся продвинуться наверх – это наша главная цель. Позитивный настрой и правильный подход могут сыграть решающую роль, и я считаю, что мы неплохо справляемся.

Сейчас команда сосредоточена на том, чтобы выжать максимум из возможностей, которые будут в гонке».