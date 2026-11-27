Неожиданное возрождение TVR набирает реальные очертания. Новый владелец марки — MOTV Group (ранее Charge Holdings) — объявил о получении полного контроля над TVR Automotive и представил планы по запуску Griffith в производство при участии Lotus.

В конце 2025 года стало известно, что TVR Automotive, новая версия бренда, основанного в 2013 году, стала дочерней компанией Charge Holdings — компании, о которой мало кто слышал. Однако название Charge Cars может быть знакомо. Она создала электрическую интерпретацию легендарного Ford Mustang 1967 года, но в июле 2024 года прекратила работу, после чего была возрождена новыми владельцами.

TVR Automotive разместится на площадке Factory 3 в Lotus’s Hethel Performance Hub, расположенном в Norfolk. Бренд получит доступ к инженерной инфраструктуре Lotus, включая знаменитый испытательный трек в Hethel.

MOTV Group также сформировала новую управленческую команду, которая будет работать под руководством CEO Paul Abercrombie, одновременно занимающего пост главы TVR. Должность CTO получил Steve MacManus, ранее занимавший пост вице-президента Tesla по инженерным вопросам. CCO стал бывший руководитель Lotus по развитию розничного направления Trevor Weller.

Фото: autoexpress

В опубликованном заявлении также появилась фотография замаскированного прототипа. Внешне он напоминает прототип Griffith, впервые представленный ещё в 2017 году, хотя определить изменения под кузовом пока сложно. Первые поставки клиентам, как ожидается, начнутся в 2028 году — примерно через 11 лет после показа прототипа на Goodwood Festival of Speed.