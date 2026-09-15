«Трудились день и ночь»: в «АвтоВАЗе» раскрыли подробности отказа от зарубежных информационных систем

«АвтоВАЗ» полностью отказался от зарубежных информационных систем и перешел на собственные решения к 1 мая 2023 года — через год после ухода иностранных акционеров. Об этом президент концерна Максим Соколов сообщил в интервью телеканалу «Культура».

«АвтоВАЗ — это очень современное и высокоинформационное производственное предприятие. День и ночь наши айтишники трудились там в штабном режиме для того, чтобы обеспечить полную независимость и в этом направлении. И мы её достигли. К 1 мая 2023 года мы вышли из всех информационных зарубежных систем и переключили их на собственные», — сказал Максим Соколов.

Как отметил глава «АвтоВАЗа», теперь концерн опирается исключительно на собственную базу. Это касается не только инженерных и производственных решений, но и цифровых технологий.

Ранее Егор Васильев заявил, что альянс Renault-Nissan сдерживал стремление сотрудников «АвтоВАЗа» создавать собственные конструкции и не был заинтересован в самостоятельном развитии Волжского автозавода. По мнению эксперта, независимость необходима автопроизводителю для сохранения инженерных компетенций.

Кроме того, «АвтоВАЗ» включил дальнейшее углубление локализации и перенос НИОКР в Россию в число задач на 2026–2027 годы. Компания также намерена повысить эффективность и гибкость производства.

Накануне «АвтоВАЗ» в очередной раз подтвердил планы начать серийное производство нового кроссовера LADA Azimut уже в сентябре нынешнего года. Эту дату озвучил президент концерна Максим Соколов.

Автор: Иван Бахарев