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Три гонщика начнут гонку в Сингапуре с пит-лейна

Гран При Сингапура: Айзек Хаджар, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл начнут гонку с пит-лейн после изменений машин и превышения лимита силовых установок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом Гран При Сингапура на машине Айзека Хаджара заменили несколько элементов силовой установки.

На автомобиле гонщика Red Bull Racing установили новый двигатель внутреннего сгорания, турбину, выхлопную систему и периферийные элементы силовой установки. Все эти замены превысили допустимое количество на сезон. Кроме того, новую турбину получил Фернандо Алонсо.

На машинах Хаджара, Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла также изменили настройки подвески, нарушив правило «закрытого парка». Поэтому все трое начнут гонку с пит-лейн.

Источник

Red Bull Racing (1075)Фернандо Алонсо (344)Aston Martin (667)FIA (582)Лэнс Стролл (202)Айзек Хаджар (199)

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