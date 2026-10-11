Три гонщика начнут гонку в Сингапуре с пит-лейна

Перед началом Гран При Сингапура на машине Айзека Хаджара заменили несколько элементов силовой установки.

На автомобиле гонщика Red Bull Racing установили новый двигатель внутреннего сгорания, турбину, выхлопную систему и периферийные элементы силовой установки. Все эти замены превысили допустимое количество на сезон. Кроме того, новую турбину получил Фернандо Алонсо.

На машинах Хаджара, Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла также изменили настройки подвески, нарушив правило «закрытого парка». Поэтому все трое начнут гонку с пит-лейн.