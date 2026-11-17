Пресс-служба Ferrari поговорила с Дино Бегановичем накануне первой сессии свободных заездов Гран При Лас-Вегаса, в которой он заменит Льюиса Хэмилтона.

Вопрос: Вы знакомы с трассой в Лас-Вегасе благодаря работе на симуляторе. Какие впечатления она у вас оставила?

Дино Беганович: Я проехал по трассе на симуляторе, и она мне очень понравилась. С нетерпением жду возможности увидеть её в реальности, проехать по бульвару Стрип и принять участие в тренировке.

Меня, как новичка, ждёт непростая задача – впервые выступить на такой городской трассе, но я с интересом жду этого испытания.

Вопрос: В этом году вы уже в четвёртый раз примете участие в первой тренировке. Что для вас наиболее ценно в работе с командой непосредственно на трассе?

Дино Беганович: Каждый раз это особенное событие. Мне очень нравится плотно работать с командой, надевать красный комбинезон и снова садиться за руль. Для меня это всегда исполнение мечты.

Это отличная возможность внести свой вклад в работу команды, собрать ценные данные, а затем использовать полученный опыт в работе на симуляторе. Возможность оставаться в тонусе и пилотировать машину Ferrari Формулы 1 – это всегда нечто особенное.

Вопрос: В Лас-Вегасе вы окажетесь впервые. Чего вы больше всего ждёте от знакомства с этим необычным городом?

Дино Беганович: Я никогда раньше не бывал в Вегасе, поэтому с нетерпением жду возможности впервые увидеть город, особенно ночью, когда повсюду горят огни и оживает бульвар Стрип. Постараюсь получить как можно больше впечатлений, но при этом буду сосредоточен на том, чтобы хорошо сделать свою работу и выполнить запланированную программу.