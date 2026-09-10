Три ряда сидений и турбомотор: в соседней с Россией стране локализуют производство кроссовера Changan CS75 Pro

Казахстанский модельный ряд кроссоверов Changan скоро пополнится трёхрядным CS75 Pro, оснащённым 1,5-литровым турбомотором. По данным Kolesa.kz, сборку автомобиля наладят на заводе AMMKZ в Алматы.

В настоящее время в Казахстане представлены две версии Changan CS75. Обе модели имеют приставку Plus и позиционируются маркой как третье и четвёртое поколения кроссовера. Новая модификация получит в названии обозначение Pro.

Параметры будущего Changan CS75 Pro стали известны из опубликованного ОТТС. Длина автомобиля составляет 4748 мм, а колёсная база достигает 2786 мм. Кроссовер будет оснащён салоном с тремя рядами сидений.

Под капотом установят 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 181 л. с. Его максимальный крутящий момент равен 280 Нм. Тип коробки передач в сертификационных документах не раскрывается. В России этот мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой DCT, а привод осуществляется только на передние колёса.

Точный список оснащения Changan CS75 Pro для Казахстана пока не определён. В числе возможных опций упоминаются фронтальные и боковые подушки безопасности, подогрев сидений первого и второго рядов, обогрев рулевого колеса, зеркал и ветрового стекла. Также автомобилю могут предложить климат-контроль и встроенный видеорегистратор.

Помимо этого, кроссовер способен получить комплекс водительских ассистентов с камерами кругового обзора, электроприводы сидений и крышки багажника. В список возможного оборудования входят аудиосистема с четырьмя или шестью динамиками и цифровая приборная панель диагональю 7 или 10,25 дюйма. Медиакомплекс может быть оснащён 12,3-дюймовым экраном.

Напомним, в марте 2025 года появилась информация о планах начать в 2026—2027 годах сборку еще трех-четырех моделей Changan на предприятии AMMKZ.

Ранее Changan CS75 Pro также вошел в пятерку самых доступных семиместных кроссоверов на российском рынке.

Автор: Андрей Сундуков

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