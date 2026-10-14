Затопление не нанесло ущерба трассе в Вегасе

Проливные дожди, вызванные последствиями тропического шторма «Рэйчел», спровоцировали наводнения в районе Лас-Вегаса. В числе пострадавших участков оказалась Ковал-лейн, входящая в уличную трассу Формулы 1.

Некоторые отрезки трассы затопило. Движение по пострадавшим дорогам временно ограничили, однако после осмотра и небольших ремонтных работ его восстановили. Местные службы подтвердили, что трасса и инфраструктура Гран При не получили ущерба.

Организаторы сообщили, что подготовка к Гран При продолжается в полном объёме и соответствует плану, согласованному с властями. Гран При Лас-Вегаса состоится 21 ноября.