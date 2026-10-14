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Трасса в Остине войдёт в Книгу рекордов Гиннесса

На трассе в Остине установят гигантскую ковбойскую шляпу: достопримечательность фанзоны Lone Star Land внесут в Книгу рекордов Гиннесса.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2026, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

У трассы в Остине уже есть немало примечательных особенностей. Однако недавно босс автодрома Бобби Эпстайн решил дополнить её туристической достопримечательностью, которая войдёт в Книгу рекордов Гиннесса.

Решение воплотили в жизнь: на этой неделе фанзона Lone Star Land обзаведётся собственной достопримечательностью — огромной ковбойской шляпой, которая станет крышей над баром.

Представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксирует рекорд в четверг этой недели. Уже на следующей неделе шляпу смогут увидеть болельщики.

Бобби Эпстайн:«Мне показалось, что эта идея отлично вписывается в атмосферу Техаса. Почему бы нам вместо обычного шатра не поставить огромную ковбойскую шляпу? Её размеры впечатляют, при этом она прочная и лёгкая, поскольку сделана из стекловолокна. Шляпа видна издалека, она станет неотъемлемой частью, своего рода символом трассы в Остине».

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