Главная Новости В 2027 году трасса в Барселоне примет этап IndyCar
Новости

В 2027 году трасса в Барселоне примет этап IndyCar

Трасса в Барселоне примет первый этап IndyCar в июле 2027 года: гонка станет первым выездом серии за пределы Северной Америки с 2013 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2026, 20:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В следующем сезоне трасса в Барселоне не примет этап Формулы 1, зато впервые в своей истории станет площадкой для гонки серии IndyCar.

По данным El Periodico, полученным от надёжных источников, знакомых с ходом переговоров, владельцы каталонского автодрома в ближайшие дни объявят о заключении многолетнего соглашения с IndyCar. Ожидается, что первый этап серии в Барселоне состоится в июле 2027 года.

Испанская гонка станет для IndyCar первым этапом за пределами Северной Америки с 2013 года. Тогда соревнование прошло в Сан-Паулу.

Соглашение с американской гоночной серией особенно важно для автодрома, расположенного в пригороде Барселоны. Трасса не только лишилась Гран При Испании, который теперь проходит в Мадриде, но и не будет принимать этапы Формулы 1 ежегодно. Сейчас Барселона имеет контракт на проведение Гран При в 2028-м, 2030-м и 2032-м году. При этом владельцы автодрома нашли возможность сохранить его статус на международной гоночной арене.

Дебюту IndyCar в Барселоне также способствовали успехи Алекса Палоу. Уроженец Каталонии выиграл пять титулов — в 2021-м, 2023-м, 2024-м, 2025-м и 2026-м. Благодаря такому послужному списку у организаторов не должно возникнуть проблем с продажей билетов.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
НовостиСтатьи

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация