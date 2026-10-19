В 2027 году трасса в Барселоне примет этап IndyCar

В следующем сезоне трасса в Барселоне не примет этап Формулы 1, зато впервые в своей истории станет площадкой для гонки серии IndyCar.

По данным El Periodico, полученным от надёжных источников, знакомых с ходом переговоров, владельцы каталонского автодрома в ближайшие дни объявят о заключении многолетнего соглашения с IndyCar. Ожидается, что первый этап серии в Барселоне состоится в июле 2027 года.

Испанская гонка станет для IndyCar первым этапом за пределами Северной Америки с 2013 года. Тогда соревнование прошло в Сан-Паулу.

Соглашение с американской гоночной серией особенно важно для автодрома, расположенного в пригороде Барселоны. Трасса не только лишилась Гран При Испании, который теперь проходит в Мадриде, но и не будет принимать этапы Формулы 1 ежегодно. Сейчас Барселона имеет контракт на проведение Гран При в 2028-м, 2030-м и 2032-м году. При этом владельцы автодрома нашли возможность сохранить его статус на международной гоночной арене.

Дебюту IndyCar в Барселоне также способствовали успехи Алекса Палоу. Уроженец Каталонии выиграл пять титулов — в 2021-м, 2023-м, 2024-м, 2025-м и 2026-м. Благодаря такому послужному списку у организаторов не должно возникнуть проблем с продажей билетов.