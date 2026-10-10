Тото Вольфф заявил: «Я всегда был открыт и честен с гонщиками»

В Сингапуре Тото Вольфф рассказал о технических новинках, обвинениях в фаворитизме и ограничении бюджетов команд.

Вопрос: Тото, недавно ваша команда серьёзно обновила машину. В Сепанге новинки не сработали, а в этот уик-энд только Кими продолжает их использовать. Какие выводы вы сделали?

Тото Вольфф: Мы подготовили это обновление к этапу в Баку. Однако там сложная трасса, уик-энд прошёл в жаркую погоду, а асфальт на некоторых участках был повреждён, поэтому оценить эффективность новинок нам не удалось.

Именно по этой причине в Сингапуре мы решили сравнить две версии машины и посмотреть, как они проявят себя. Мы прекрасно понимали, что эта трасса тоже обладает своими особенностями. Сейчас для нас важно определить, какие решения работают на старой и новой версиях, а какие нет. После этого предстоит выбрать лучшие элементы и понять, в каком направлении двигаться дальше, чтобы добиться оптимального времени на круге.

Очевидно, что параллельная работа с двумя машинами создаёт дополнительные сложности, но сейчас это необходимый компромисс. Нам нужно убедиться, что перед подготовкой к следующему сезону мы выбрали правильное направление.

Вопрос: Совпадают ли ваши выводы здесь с тем, что вы увидели в Сепанге?

Тото Вольфф: Да, определённая закономерность прослеживается. Новая машина сложнее в управлении. Я не стал бы говорить, что она медленнее: у неё есть свои преимущества, однако пока нам не удалось правильно скомпоновать все элементы и настроить машину. Старая версия более стабильна и обеспечивает лучшее сцепление с трассой, но для более обоснованных выводов требуется дополнительное время.

Вопрос: Пресса спекулирует по поводу некоторых решений, принятых в этом году в отношении гонщиков. Что бы вы ответили тем, кто считает, что команда порой отдавала предпочтение Кими?

Тото Вольфф: Это полная ерунда. У нас уже было подобное в прошлом с фанатами Льюиса. Я, честно говоря, этого не понимаю. Они что, думают, что у меня есть кнопка с надписью «Отключение мотора Джорджа», или что я намеренно ставлю одного гонщика в невыгодное положение по отношению к другому, когда мы боремся за Кубок конструкторов, хотя всегда придерживались принципа предоставления им одинакового оборудования?

Пожалуй, в этом заключается суть современных социальных сетей. Люди скрываются за экранами, а затем переходят к нападкам. Иногда я читаю то, что они пишут, и мне кажется, что некоторые из них одержимы, когда оскорбляют команду или лично меня. Честно говоря, я не испытываю уважения к тем, кто всё это сочиняет. Им лучше вместо Формулы 1 смотреть мультики.

Вопрос: Вы согласны с тем, что система ограничения расходов нуждается в изменениях? Вы поддерживаете предложение Джеймса Ваулза о введении скользящей шкалы, основанной на количестве очков?

Тото Вольфф: Здесь есть несколько аспектов. Ограничение расходов ввели, чтобы сбалансировать конкурентоспособность небольших и крупных команд. Нам пришлось существенно ограничить расходы, тогда как некоторые команды, не достигавшие установленного предела, получили возможность увеличить число сотрудников. В этом и заключалась идея.

Ограничение расходов позволило командам получать прибыль, и с экономической точки зрения это правильно. Однако одновременно оно сдерживает рост зарплат. Раньше мы привлекали лучших специалистов из ведущих университетов благодаря возможностям, которые открывала Формула 1. Многие люди мечтали работать в Формуле 1.

Сегодня кого-то ещё можно привлечь в команду Формулы 1 на энтузиазме. Но через пять, шесть или семь лет, когда сотрудник получает докторскую степень, его зарплата в команде остаётся сравнительно низкой по сравнению с доходами в технологических компаниях, хедж-фондах или инвестиционных банках.

С учётом текущей ситуации я хотел бы предоставить в рамках ограничения расходов немного больше свободы для повышения зарплат. Вместо разработки новых передних антикрыльев можно было бы платить людям немного больше и сделать наш спорт более привлекательным местом работы. Правда, я не уверен, что многие сочтут такую идею хорошей.

Конечно, многое зависит от размера команды. Думаю, мы уже сказали о том, что хотели бы изменить. Но если учитывать реальное положение дел с бюджетом, небольшая команда не будет рада тому, что у нас появится на пять миллионов больше в графе расходов, чтобы направить эти средства на докторов наук. Это второй аспект.

Третий момент связан с тем, что Джеймс имеет в виду капитальные затраты. Сейчас правила составлены таким образом, что капитальные затраты включены в операционные расходы. Я с большим пониманием отношусь к Williams и к Джеймсу — он очень умный человек. Однако необходимо найти баланс, чтобы не отменить изменения, которые мы осознанно внесли год или два назад.

Сейчас это лишь дискуссия, призванная помочь двигаться вперёд. Но лично мне не нравится концепция корректировок, основанных на позициях в чемпионате. Для меня это как красная тряпка для быка.

Мы вносим небольшие корректировки во время работы с аэродинамикой. Для зрителей они незаметны и не вызывают большого резонанса, поскольку их масштаб действительно минимален. Кроме того, существуют механизмы выравнивания шансов для силовых установок. Если кто-то значительно отстаёт, он получает возможность приблизиться к соперникам, но это не механизм, позволяющий их обогнать.

На мой взгляд, в FIA отлично справились с этой задачей. Там не допустили вмешательства политики в процесс, несмотря на то, что некоторые громко заявляли о своих желаниях и нежелании что-либо менять.

Так стоит ли вводить ещё один механизм, который позволит увеличивать капитальные и операционные расходы в зависимости от позиции в чемпионате? Я не уверен.

Вопрос: Хочу вернуться к вопросу о предвзятости. В Формуле 1 давно существует мнение, что команда естественным образом склоняется к гонщику, который показывает лучшие результаты, а в этом году таким был Кими. Насколько внимательно вы, как руководитель команды, следите за психологическим состоянием Джорджа?

Тото Вольфф: С тех пор как я пришёл в Формулу 1, ещё со времён работы в Williams, я стремился сохранять максимальную прозрачность в отношениях с гонщиками.

Я уже рассказывал эту историю. Помню, как, будучи новичком, встретил Алена Проста на стартовой решётке и спросил: «Просто из любопытства, почему между вами и Сенной всё было так плохо?» А он ответил: «Потому что мы никогда не знали, что на уме у команды. В один момент ты чувствовал себя любимцем, а через два месяца тебе казалось, что все интриги обращены против тебя. Бывали разные ситуации, когда казалось, что тебя не хотят видеть в команде».

Поэтому я поставил перед собой цель всегда сохранять баланс. С Льюисом и Нико это было непросто. Люди могут думать что угодно, но для меня принципиально важна честность в этом вопросе, и гонщики это знают.

Кими с нами с одиннадцати лет. Он стал неотъемлемой частью команды. Очень приятно видеть, как он растёт и уже в столь юном возрасте борется за чемпионство.

Джордж с нами с 17 лет, и я ему очень сочувствую. Мы близки. Мы проводим время с Кармен и Сьюзи вне трассы. Главное, что Джордж знает, как обстоят дела в команде, и Кими тоже это знает. Мы всегда будем стремиться предоставлять им равные возможности.

Вопрос: Считаете ли вы оправданным риск, связанный с единственным крупным обновлением машины по ходу сезона, тогда как соперники делают шаг вперёд на каждом этапе?

Тото Вольфф: Нужно осторожно решать, как и когда расходовать средства в рамках лимита расходов. Мы пришли к выводу, что правильным решением будет разработка и внедрение масштабного обновления. В такой ситуации всегда существует риск: если что-то пойдёт не так, будет довольно сложно вернуться назад и понять причины неудачи.

Возможно, в будущем мы будем рассматривать вариант постепенного внедрения изменений — так проще отменять отдельные решения. Но на данном этапе однозначного ответа нет, поскольку пока всё работает.