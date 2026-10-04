Тото Вольфф признался: «Я очень сильно расстроен»

Тото Вольфф остался недоволен результатами гонки. Причиной стали не только более низкий, чем ожидалось, темп машин Mercedes на трассе в Сепанге, но и сход Джорджа Расселла за шесть кругов до финиша из-за отказа силовой установки.

Тото Вольфф: «На машине Джорджа отказала силовая установка, и мы ещё не анализировали, из-за чего это произошло, но с появлением на трассе автомобиля безопасности проблема никак не связана.

Я очень сильно расстроен, настроение у меня неважное, ведь всё началось с того, что наш темп был хуже, чем мы рассчитывали до начала уик-энда. Поэтому нам предстоит серьёзно поработать, чтобы отыграться, и я не сомневаюсь, что мы это сделаем.

Что касается собственно гонки, то обстоятельства сложились против нас, если учесть, что под конец нам пришлось отбиваться уже от Льюиса Хэмилтона (который после первого старта откатился на далёкую 17-ю позицию). А ведь сначала у нас было очень большое преимущество, но затем вводили режим виртуального автомобиля безопасности, и дважды на трассу выезжал реальный сейфти-кар – нам просто очень не повезло.

И в довершение всего за несколько кругов до финиша на машине Джорджа вышла из строя силовая установка, и для него это ужасная новость, которая очень серьёзно осложняет его положение в чемпионате, а всей команды – в Кубке конструкторов.

С одной стороны, мне нравится, что в этот уик-энд мы увидели настоящие гонки, с другой, для меня, если честно, это был очень тяжёлый опыт».