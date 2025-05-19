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Тото Вольфф: У нас есть возможность отомстить в Монако

Тото Вольфф: Mercedes готовится к гонкам в Монако с оптимизмом и решимостью. Подробности стратегии и ожидания спортивного руководителя.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.05.2025, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф выразил надежду на успешное выступление своей команды в Монако.

«После тяжелой гонки в Италии у нас есть шанс взять реванш в Монако. Мы будем упорно и эффективно работать, чтобы понять, что не позволило добиться большего в Имоле. Важно во всём разобраться, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Мы знаем, что в Монако нас ждёт совсем другой вызов. Квалификация имеет огромное значение, а это наша сильная сторона. Это обнадеживает, но ничего не значит, если мы не сможем на 100% выполнить свою работу на трассе. В этом году мы не раз видели невероятно плотную борьбу в квалификации, а в Монако она будет ещё более напряженной. Мы должны быть на высоте, чтобы иметь возможность побороться за хороший результат в гонке.

Обязательные два пит-стопа добавят в гонку ещё одно измерение. Мы рады этому вызову и с нетерпением ждём возвращения на трассу».

Источник

Тото Вольфф (74)Mercedes (304)

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