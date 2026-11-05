Тото Вольфф заявил: «Теперь нужно довести дело до конца»

Кими Антонелли оформил титул в личном зачёте на предыдущем этапе. Теперь команда Mercedes намерена добиться победы в Кубке конструкторов.

Тото Вольфф, руководитель команды, отметил: «Уик-энд в Мехико получился особенным для Кими и команды. Титул в личном зачёте – это невероятное достижение, особенно на данном этапе его карьеры, и она полностью заслуженная.

Понятно, что Джордж расстроен. Он слишком строг к себе, но в этом сезоне вновь продемонстрировал высокий уровень мастерства и подтвердил те качества, которые мы в нём ценим. Порой обстоятельства складывались не в его пользу, нам не всегда удавалось предоставить ему машину, позволяющую показать высокие результаты. Тем не менее то, как он продолжал бороться и работал на команду, говорит о нём очень многое.

Сейчас мы полностью сосредоточены на Сан-Паулу. Мы начали этот сезон с намерением выиграть оба чемпионата, и теперь нужно довести дело до конца. Завоевание Кубка конструкторов – это результат работы всей команды – на трассе и на базах в Брэкли и Бриксуорте. Для нас победа в Кубке имеет огромное значение, но ещё ничего не решено. Уик-энд в Интерлагосе всегда получается сложным, здесь нет места для ошибок. Нам нужно выступать на самом высоком уровне с первой сессии и добиться максимально возможного результата в гонке, чтобы в этом году завоевать оба титула».