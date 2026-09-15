Тото Вольфф: Расселл — один из лучших гонщиков

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф в новом интервью оценил прогресс Кими Антонелли, рассказал о контракте Джорджа Расселла и прокомментировал совместный отпуск с Максом Ферстаппеном.

Вопрос: Тото, в чём, по-вашему, заключается феномен Кими Антонелли?

Тото Вольфф: Кими – классный парень, согласны? Он как губка впитывает информацию и всё обдумывает. Кими работает как компьютер, и за зиму в нём многое изменилось.

Вопрос: Год назад Антонелли часто критиковали за серию ошибок. В числе его критиков был и Хельмут Марко, который тогда ещё занимал пост советника Red Bull по автоспорту.

Тото Вольфф: Надо отдать должное доктору Марко. Он говорил, что Кими невероятно талантливый гонщик, который просто слишком рано оказался в Формуле 1. От него это была положительная оценка.

Многие не понимали, почему 18-летнему парню доверили место за рулём машины Формулы 1. Другие считали, что ему следует провести несколько лет в небольшой команде. После того как Кими пережил сложный период и девять гонок подряд не набирал очки, критика усилилась. Однако именно такие этапы имеют большое значение для становления личности.

Вопрос: Чем вы объясняете столь заметный прогресс Антонелли в этом сезоне?

Тото Вольфф: Из-за нового регламента всё для всех оказалось в новинку. Всем пришлось привыкать к новым машинам и их поведению на разных трассах. Здесь Кими особенно помогают те качества, о которых я уже говорил. При этом Джордж всё-таки выиграл первую гонку.

Вопрос: Когда Mercedes официально объявит о продлении контракта с Джорджем Расселлом?

Тото Вольфф: Мы уже давно всё продлили. Просто не стали делать из этого громкое заявление. Мне больше нечего добавить.

Вопрос: До лета регулярно появлялись слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в Mercedes. Позже внимание привлекли фотографии с вашего совместного летнего отпуска.

Тото Вольфф: Это получилось совершенно случайно. В эпоху социальных сетей уже невозможно спрятаться, да мы и не хотим этого делать. Мы просто плескались в воде и разговаривали. Но такое ощущение, что рядом с тобой постоянно кто-то плавает с телефоном, фотографирует и выкладывает всё в интернет. Меня до сих пор веселит, из-за чего люди иногда ломают голову.

Вопрос: Способен ли Red Bull в следующем году вернуться на прежний уровень, чтобы Макс смог побороться с Кими за титул?

Тото Вольфф: Макс – самый выдающийся гонщик своего поколения, но ему тоже нужны соответствующие машина и двигатель, чтобы бороться за титул. Он должен быть лучшим гонщиком в лучшей машине с лучшим двигателем.

Вопрос: Можно ли сказать, что Антонелли постепенно приближается к уровню Ферстаппена?

Тото Вольфф: Нельзя сравнивать четырёхкратного чемпиона мира с новичком, который проводит всего второй сезон в Формуле 1 и выиграл лишь несколько гонок. Кроме того, не стоит оказывать на Кими лишний прессинг. С другой стороны, трудно переоценить то, чего он уже добился.

Вопрос: Как вы сохраняете мотивацию Джорджа Расселла на фоне успехов Кими Антонелли?

Тото Вольфф: Когда ты выступаешь на вторых ролях, тебе всегда немного проще. В Мадриде Джорджу не повезло с моментом включения режима виртуального автомобиля безопасности.

Кроме того, сейчас он переживает важный этап развития. Он воспринимает происходящее как вызов, и ему нужно привыкнуть к новой ситуации. Если у него получится, то он тоже сможет бороться за титул. Джордж ведь тоже входит в число лучших гонщиков.

Вопрос: Хельмут Марко недавно высоко оценил способности вашего сына Джека и сына Герхарда Бергера Йохана. При этом Марко редко ошибается в своих прогнозах.

Тото Вольфф: Джеку и Йохану по девять лет, они ещё совсем маленькие и только делают первые шаги в международном картинге. Оба выступают в самой конкурентной картинговой категории, оба держатся впереди, неплохо справляются и показывают результаты выше ожиданий. Иногда один помогает другому, иногда наоборот. Мы с Герхардом отлично проводим время. У нас много амбиций, но при этом мы не забываем шутить над собой.

Вопрос: Значит, австрийских гонщиков вновь можно будет увидеть в Формуле 1?

Тото Вольфф: Поговори об этом лет через десять.