Тото Вольфф: Мы получили много уроков в первый гоночный уик-энд сезона

Международный автодром в Шанхае занимает особое место в истории команды Mercedes. Именно на этой трассе в 2012 году заводской коллектив штутгартского концерна одержал свою первую победу после возвращения в Формулу 1. Тогда победителем стал Нико Росберг, который также завоевал для Mercedes первый поул после возвращения в чемпионат.

Перед нынешним этапом у пилотов команды, Джорджа Расселла и Кими Антонелли, есть все шансы повторить успех прошлого десятилетия. По итогам первой гонки сезона стало ясно, что новая машина Mercedes W17 демонстрирует превосходство по скорости над соперниками.

Тото Вольфф: «Гоночный уик-энд в Мельбурне, где начался сезон 2026 года с введением нового технического регламента, получился очень напряжённым и насыщенным событиями.»

Вольфф отметил, что столь масштабные изменения регламента требуют корректировки правил и сопряжены с определёнными трудностями. Однако, по его словам, это естественная часть развития Формулы 1. Сейчас, по мнению руководителя Mercedes, особенно важно прислушиваться к мнению болельщиков и учитывать то, что они считают приоритетным.

В Австралии борьба за позиции велась по всему пелотону, а пилотам было непросто полностью раскрыть потенциал новых болидов. Тото Вольфф уверен, что по мере накопления опыта команды сократят отставание друг от друга, и это положительно скажется на зрелищности гонок. Главная задача Mercedes — продолжать борьбу за лидирующие позиции.

Руководитель команды также признал, что в Австралии коллектив столкнулся с определёнными сложностями, что было ожидаемо на фоне освоения новой техники. Несмотря на это, команда справилась с вызовами и добилась поставленного результата.

По итогам первого гоночного уик-энда Mercedes сделала выводы относительно направлений для улучшения и планирует уделить этим аспектам особое внимание на китайском этапе. В связи с тем, что в Шанхае уик-энд пройдёт в формате со спринтом, у команд будет только одна часовая тренировка, что усложнит настройку автомобиля.

Вольфф отметил, что в прошедшем уик-энде развернулась напряжённая борьба с Ferrari и другими коллективами, потенциал которых ещё не полностью раскрыт. По его мнению, впереди ожидается серьёзное соперничество.

Руководитель Mercedes выразил надежду, что Формула 1 вновь порадует болельщиков ярким зрелищем, особенно учитывая растущую популярность чемпионата во всём мире, в том числе и в Китае. После возвращения Гран-при в Шанхай в 2024 году трибуны неизменно заполнялись зрителями. Китайский рынок остаётся важным как для Формулы 1 в целом, так и для Mercedes, поэтому команда рассчитывает на успешные выступления на этой трассе в будущем.