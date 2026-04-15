Тото Вольфф: Необходимо сохранять реализм
Mercedes одержал три победы подряд в начале сезона Формулы 1, Тото Вольфф призывает сохранять реализм и оценивает перспективы команды.
Иннокентий Петров
15.04.2026, 11:12·1 мин
single
Старт нового сезона Формулы-1 оказался успешным для команды Mercedes: коллектив одержал три победы подряд. Руководитель команды Тото Вольфф комментирует результаты, отмечая, что не спешит делать глобальные выводы.

«Прежде всего, нужно оставаться реалистами. Позади только три гонки. Сейчас мы выглядим героями, но через три гонки люди могут сказать: “Вы больше не герои – теперь соперники сильнее вас”», — отметил Вольфф. Он подчеркнул, что сравнивать нынешний чемпионат с уже завершёнными успешными сезонами ещё рано.

Вольфф также напомнил, что команда всегда была уверена в своем потенциале и способности создать машину, способную бороться за чемпионские титулы при наличии подходящих пилотов. «Приятно видеть, как всё начинает складываться воедино», — подытожил руководитель Mercedes.

