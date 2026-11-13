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Тото Вольфф неоднократно пытался уйти в отставку

Тото Вольфф рассказал, как в последние годы несколько раз просил главу Mercedes-Benz Ола Каллениуса принять его отставку, но тот неизменно ему отказывал.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.11.2026, 11:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В нынешнем сезоне руководитель команды Mercedes Тото Вольфф достиг отметки в 17 титулов в личном и командном зачётах. По этому показателю он сравнялся с бывшим главой McLaren Роном Деннисом и вошёл в число самых успешных руководителей в истории Формулы 1. В связи с этим Тото пригласили в Берлин на церемонию вручения премии «Золотой руль 2026», где ему вручили награду Auto Bild Motorsport Award.

Во время выступления Тото признался, что мог не добиться подобных результатов. По его словам, в последние годы он несколько раз обращался к председателю правления Mercedes-Benz Group AG Ола Каллениусу с просьбой об отставке, однако тот неизменно её отклонял.

«Буду ли я продолжать заниматься тем, чем занимаюсь? Да, потому что Ола меня заставляет, – пошутил Тото Вольфф. – В последние годы я несколько раз обращался к нему с предложением об отставке, но он всегда отвечал: «Ты будешь и дальше этим заниматься».

Источник

Тото Вольфф (238)Mercedes (969)

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