Тото Вольфф неоднократно пытался уйти в отставку

В нынешнем сезоне руководитель команды Mercedes Тото Вольфф достиг отметки в 17 титулов в личном и командном зачётах. По этому показателю он сравнялся с бывшим главой McLaren Роном Деннисом и вошёл в число самых успешных руководителей в истории Формулы 1. В связи с этим Тото пригласили в Берлин на церемонию вручения премии «Золотой руль 2026», где ему вручили награду Auto Bild Motorsport Award.

Во время выступления Тото признался, что мог не добиться подобных результатов. По его словам, в последние годы он несколько раз обращался к председателю правления Mercedes-Benz Group AG Ола Каллениусу с просьбой об отставке, однако тот неизменно её отклонял.

«Буду ли я продолжать заниматься тем, чем занимаюсь? Да, потому что Ола меня заставляет, – пошутил Тото Вольфф. – В последние годы я несколько раз обращался к нему с предложением об отставке, но он всегда отвечал: «Ты будешь и дальше этим заниматься».