Тото Вольфф: Льюис по праву завоевал поул-позицию

Тото Вольфф хорошо знаком с возможностями Льюиса Хэмилтона за рулём быстрой и эффективной машины. После вчерашнего поула семикратного чемпиона мира руководитель команды Mercedes поздравил своего бывшего гонщика, который теперь выступает за Ferrari.

«Безусловно, Льюис по-прежнему способен показывать отличную скорость, – прокомментировал Вольфф. – В Мехико он быстрее всех и завоевал поул вполне заслуженно. Это прекрасный результат, хотя на предыдущем этапе в Остине ему отличиться не удалось.

Если же сравнить результаты Джорджа Расселла (гонщик Mercedes проиграл Хэмилтону всего 0,009 секунды) и Льюиса, то, наверное, на трассе эта разница не составила и 50 сантиметров. Джордж тоже вполне мог завоевать поул, но я всё-таки доволен.

В квалификации развернулась очень острое соперничество, при этом прогревать шины до нужной температуры было непросто, и по ходу круга сцепление быстро снижалось, поэтому важно было правильно подготовить резину к решающей попытке.

Свою лучшую попытку Джордж провёл без дополнительного подготовительного круга, тогда как в случае с Кими Антонелли (лидер личного зачёта показал только 5-е время) мы применили иной подход, и теперь надо всё проанализировать, чтобы понять, что можно было сделать лучше.

Но в гонке нам предстоит решать другие, не менее сложные задачи. На тренировках в пятницу разница в темпе на длинных сериях кругов была совсем невелика, как и разница в результатах на одном быстром круге, показанных в квалификации. Поэтому важно будет хорошо стартовать, реализовать эффективную тактику и правильно работать с резиной.

Мы начинаем гонку с позиций, которые позволяют вступить в борьбу за высокие результаты, и надо приложить все усилия, чтобы обе машины без осложнений преодолели дистанцию гонки, а там будет видно, какие возможности представятся нам по ходу Гран При».