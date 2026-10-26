Тото Вольфф заявил, что Кими превзошёл возможности машины.

Тото Вольфф назвал выступление Кими Антонелли на Гран При США лучшим в карьере итальянского протеже. По мнению руководителя Mercedes, ничто не мешает 20-летнему гонщику в ближайшее время стать самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1.

После победного финиша Антонелли в Остине Вольфф высоко оценил его гонку и отметил спокойное отношение пилота к борьбе за титул: «Кими провёл гонку исключительно здорово, и я полагаю, что он превзошёл возможности машины, – заявил руководитель команды Mercedes после победного финиша Антонелли в Остине, подчеркнув, что 20-летний итальянец относится к перспективе выиграть титул более чем спокойно. – Он приходит в мой офис, садится и беседует на отвлечённые темы. Вот его слова: "Забавно, но я вообще не думаю о чемпионате".

По словам Вольффа, чемпионская интрига пока не оказывает на Антонелли серьёзного давления. Гонщик пребывает в состоянии почти нереального юношеского восторга и не придаёт происходящему чрезмерного значения. Уверенное преимущество помогает ему сохранять спокойствие, однако, как считает руководитель Mercedes, такое отношение является естественным и ему сложно научиться.

Вольфф также назвал гонку в Остине лучшей для Кими, подчеркнув, что победа была одержана в истинно чемпионском стиле. При этом руководитель команды признался, что не помнит всех предыдущих выступлений итальянца. Ему напомнили, что в Монце Антонелли также провёл сильную гонку, чему способствовала поддержка местных болельщиков.

Вольфф отметил, что присутствие итальянских поклонников на трибунах выглядело несколько необычно: большинство из них были одеты в красное, тогда как на вершину подиума поднялся итальянский гонщик в униформе Mercedes. Он предположил, что уже в следующем году благодаря Кими кепок Mercedes на трибунах станет значительно больше. В целом руководитель команды высоко оценил выступления Антонелли в Монце и Остине.

Отдельно Вольфф рассказал о работе стратегов Mercedes во время Гран При США. Команда обсуждала вероятность того, что Макс Ферстаппен сможет выйти вперёд благодаря более раннему пит-стопу, однако решила придерживаться первоначального плана. По расчётам Mercedes, стратегия с единственной остановкой в боксах должна была оказаться на 8 секунд быстрее, но фактическое преимущество Антонелли на финише оказалось ещё больше.

В Mercedes полностью доверились выбранной тактике и данным, поступавшим по ходу гонки, поэтому не стали спонтанно реагировать на действия соперников. Победу Кими в чемпионате команда намерена отметить на следующем этапе в Мексике: «А победу Кими в чемпионате мы отметим на следующем этапе в Мексике, и там однозначно будет море текилы со льдом! (смеётся)

При этом Вольфф подчеркнул, что Гран При Мехико ещё предстоит провести, а гонщикам — добраться до финиша: «Впрочем, в любом случае Гран При Мехико ещё впереди, его ещё предстоит провести и добраться до финиша!»