Тото Вольфф: «Каждый уик-энд приносит новые задачи»

Перед стартом гоночного уик-энда в Сузуке руководитель команды Mercedes Тото Вольфф поделился своими ожиданиями от предстоящих этапов сезона.

«Сезон начался для нас достаточно уверенно, но впереди еще много работы, — отметил Тото Вольфф. — И в Австралии, и в Китае мы столкнулись с определёнными трудностями, которые могли серьезно сказаться на результатах уик-энда. Новые автомобили оказались весьма уязвимыми, но нам удалось избежать последствий и сохранить стабильные выступления. Теперь основной задачей становится дальнейшее развитие и совершенствование нашей работы, чтобы и дальше показывать достойные результаты».

По словам руководителя Mercedes, каждая команда постепенно накапливает опыт, а каждый гоночный уик-энд приносит новые вызовы. «В условиях постоянно меняющейся ситуации мы концентрируемся на работе и стремимся к прогрессу. В Формуле-1 всегда так: стоит подумать, что ты нашёл все ответы, как жизнь доказывает обратное», — подчеркнул Вольфф.

Глава команды отметил, что победа Кими в Китае стала значимым событием для всего коллектива, однако теперь основной акцент делается на завоевании новых достижений. «Мы гордимся его успехом, но сейчас команда полностью сосредоточена на будущих гонках. Первая победа — это только начало, и теперь важно, как Кими сможет развить свой успех. Мы готовы поддержать его, чтобы помочь добиться стабильности в числе лидеров».

Тото Вольфф выразил надежду, что напряжённая и зрелищная борьба, которую поклонники Формулы-1 наблюдали в Мельбурне и Шанхае, продолжится и на трассе в Японии. Он напомнил, что автодром в Сузуке считается одним из лучших в мире, но в недавнем прошлом обгоны здесь были редким явлением. «Надеемся, что новые технические регламенты позволят сделать ход гонки более интересным для болельщиков».

Особое внимание Вольфф уделил новому внешнему облику команды на этот уик-энд. Mercedes представит совместную коллекцию с известным японским дизайнером Y-3 — Йоджи Ямамото. Как отметил руководитель, элементы его фирменного стиля появятся на комбинезонах, шлемах гонщиков и на самой машине. «Для нас большая честь работать с Y-3. Мы стали лишь третьей спортивной командой — после сборной Японии по футболу и мадридского “Реала”, — которая получила такую возможность. Уверен, наше сотрудничество будет незабываемым», — подытожил Вольфф.