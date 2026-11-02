Тото Вольфф рассказал, что из-за Кими команда потеряла двух спонсоров

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф с самого начала был уверен в таланте Кими Антонелли. Даже неудачи итальянца в дебютном сезоне не поколебали его позиции. В Мехико, где Кими завоевал чемпионский титул, австриец не скрывал радости.

Тото Вольфф: «Знаете, из-за Кими от нас ушли два спонсора. Они спросили меня: «Кими Антонелли – кто этот подросток?» Нет, этих спонсоров я не назову, но у нас есть другие, которые остались, и теперь пожинают плоды своих усилий.

Когда Льюис стоял у моей двери, собираясь объявить о переходе в Ferrari, мне уже все было ясно. Я знал, что именно Кими сядет за руль. Я позвонил Брэдли Лорду и техническому директору Джеймсу Эллисону, сказав им: «Кими в машине». Они переспросили: «Ты о чём?» Но у нас были данные. Нам не нужно было никаких дополнительных подтверждений. Кими уже всё доказал своими успехами в младших формулах, для меня всё было очевидно.

Приглашение Антонелли я никогда не считал рискованным. Иногда меня спрашивают, почему я рискую. Но я иду только на просчитанные риски — такие, где даже при худшем возможном варианте наша жизнь в команде, за которую я отвечаю, принципиально не изменится.

Команда всегда поддерживала это решение. Ола Каллениус всегда поддерживал это решение. Внутри команды сомнений не было. Сомнения возникали только извне. От людей, которые были нашими партнерами и больше ими не являются, от других команд, от гонщиков, которые считали, что сами заслуживают шанса. И от прессы.

Люди говорили: «Вы серьёзно? Сажать 18-летнего парня за руль машины, на которой раньше ездил Льюис Хэмилтон? У него был неудачный сезон в Формуле 2. Ему нужно провести ещё год в Формуле 2 и доказать, что он достаточно хорош».

Потом, когда мы уже взяли его в команду, люди говорили: «Ему не место в Mercedes. Для него это слишком большой прессинг. Почему вы не договорились с Williams, чтобы дать ему, как Джорджу, один, два или три года на развитие?» И эти голоса стали ещё громче, когда он девять гонок подряд не набирал очков. Но я в нём никогда не сомневался.

На самом деле, всё прошло именно так, как я ожидал. Я знал, что этот проект рассчитан как минимум на два года, и второй год должен подтвердить то, что мы в нём увидели. И в Мехико мы получили это подтверждение. Я невероятно горжусь нашей командой, и тем, что все продолжали в него верить. Кими оправдал ожидания».