Тото Вольфф: «Хэмилтон будет бороться за титул в 2026 году»

Руководитель гоночной команды Mercedes Тото Вольфф признал Льюиса Хэмилтона одним из главных претендентов на чемпионский титул в текущем сезоне. По словам Вольффа, он предпочёл бы не сталкиваться с бывшим подопечным в борьбе за первенство, поскольку хорошо осведомлён о способностях британца, особенно когда тот демонстрирует максимальную отдачу.

«Я бы предпочёл не быть соперником Льюиса в борьбе за титул, потому что знаю, на что он способен. Если он почувствует запах крови, то сразу пойдёт в атаку. За многие годы я не раз видел, как он набирал ход, и тогда остановить этот поезд под названием Льюис Хэмилтон становится чрезвычайно трудно», – отметил Тото Вольфф.

Руководитель Mercedes подчеркнул, что Хэмилтон по-прежнему остаётся в числе фаворитов сезона, несмотря на отставание в 41 очко на ранней стадии чемпионата. По мнению Вольффа, потеря очков после схода может существенно повлиять на турнирную борьбу, поэтому команде необходимо сохранять полную концентрацию, избегать ошибок и продолжать совершенствовать автомобиль и силовую установку.

Вольфф также выразил удовлетворение первой победой Хэмилтона за команду Ferrari. Он с юмором связал успех гонщика с его личной жизнью, в частности с отношениями с Ким Кардашьян, предположив, что это могло позитивно сказаться на форме семикратного чемпиона мира.

«Льюис так много работал и пережил столько трудных моментов, особенно в прошлом году, что я от всей души рад за него, рад его победе», – добавил Вольфф. Он отметил, что был бы доволен победой Хэмилтона даже в том случае, если Mercedes не смогла бы выиграть гонку, и подчеркнул, что в Барселоне британец действительно был достоин триумфа.

Руководитель Mercedes также упомянул, что режим виртуального автомобиля безопасности сыграл на руку Льюису в нужный момент, но напомнил, что подобные обстоятельства являются частью автоспорта. Вольфф выразил поддержку и руководителю Ferrari Фредерику Вассёру, отметив, что давление на этой должности чрезвычайно велико, и добавил, что рад за успех своего коллеги и друга.

Тото Вольфф обратил внимание на искренние эмоции Хэмилтона на подиуме после победы, предположив, что личное счастье также сыграло свою роль в успехе гонщика. Он отметил, что поддержка близкого человека может значительно повлиять на результаты и подчеркнул важность гармонии во всех сферах жизни для достижения побед.