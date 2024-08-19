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Почему важно менять тормозную жидкость: механик объяснил, по каким признакам стоит обращать внимание.

Важные признаки неисправности тормозной системы Ржавчина на поршнях тормозных суппортов - сигнал о проблемах с антикоррозийными свойствами тормозной жидкости. Это может привести к заеданию поршня, неравномерному износу колодок и дисков.
РедакцияР
Редакция
19.08.2024, 07:31·1 мин
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Фото: Tarantas.News

Важные признаки неисправности тормозной системы

Ржавчина на поршнях тормозных суппортов - сигнал о проблемах с антикоррозийными свойствами тормозной жидкости. Это может привести к заеданию поршня, неравномерному износу колодок и дисков.

Отложения в бачке - признак возможной негерметичности системы и накоплению загрязнений из-за неподходящей жидкости.

Наличие помутнений в жидкости - осадок и неоднородность консистенции свидетельствуют о низком качестве жидкости, требующей замены.

Снижение эффективности торможения - даже при использовании рекомендованных жидкостей со временем их необходимо менять из-за износа и потери свойств.

Содержание воды в жидкости более 3% может снизить температуру закипания до 30 °С, что приведет к образованию пробок и снижению эффективности торможения.

Для поддержания работоспособности тормозной системы рекомендуется менять жидкость раз в два-три года или каждые 50 тысяч км пробега, а также после ремонта системы.

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