Топливо стандарта Евро-2 снова поступило в продажу: какие детали автомобиля оказались под угрозой

Продажу бензина и дизельного топлива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 в России временно разрешили до 1 июля 2027 года. О влиянии такого горючего на автомобили рассказал автоэксперт Максим Кадаков в эфире программы на канале «Царьград».

По словам Максима Кадакова, с технической точки зрения использование топлива низкого класса может негативно сказаться на состоянии автомобиля. Чем ниже класс бензина, тем выше содержание тяжёлых деструктивных веществ, в том числе серы. Она воздействует на каталитический нейтрализатор, свечи, форсунки и лямбда-зонды.

При сгорании серы образуются серная и сернистая кислоты, а также окислы. Эти продукты влияют на цилиндропоршневую группу и камеру сгорания, провоцируя коррозию. Поэтому топливо К2 Кадаков назвал «совсем нехорошим» вариантом.

Отличается и допустимое содержание бензола. Для К3, К4 и К5 его доля ограничена 1%, тогда как в бензине К2 показатель может достигать 5%. Как отметил автоэксперт, в первую очередь этот параметр отражается на экологии.

Ещё один важный показатель — содержание ароматических углеводородов. Их используют для повышения октанового числа. В бензине К4 и К5 доля таких веществ не должна превышать 35%, для К3 допускается около 42%, а содержание этих компонентов в К2 не нормируется.

«Жахнул туда побольше — получил октановое число», — описал принцип Максим Кадаков.

После сгорания ароматических углеводородов в камере появляются тяжёлые лаковые отложения. Впоследствии с ними приходится бороться так же, как и с закоксовыванием.

Автомобили, выпущенные в прошлом веке, по оценке Кадакова, сравнительно безболезненно переносят такое топливо. При наличии каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра, системы ЕГР и современных форсунок специалист советует заправлять машину горючим К5.

По оценке автоэксперта, одна, две или три заправки топливом К3, К4 и даже, вероятно, К2 не приведут к поломке автомобиля. Однако регулярное использование такого горючего ускорит наступление названного им «тревожный момент износа».

Ранее автомобилистам рекомендовали не использовать бензин класса «Евро-2» на постоянной основе в современных автомобилях. Кроме того, при возможности советовали выбирать топливо более высокого класса и сохранять чек после заправки.

Автор: Андрей Сундуков

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