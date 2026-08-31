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Топливные трудности в России сыграли на руку проекту Umo от «Яндекса»: почему эксперт ожидает высокого спроса

Глава Автостата Сергей Целиков назвал проект электромобилей Umo удачным и связал перспективы продаж с поставками комплектующих и мощностями сборки.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
31.08.2026, 12:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков положительно оценил проект электромобилей Umo. По его мнению, модель вышла на рынок в подходящий момент, в том числе на фоне топливных проблем. Об этом эксперт сообщил в интервью ТАСС.

Более половины автомобилей Umo приобретают юридические лица. Электромобили предназначены для использования в таксопарках. Как отметил Целиков, проект с самого начала ориентировался на «Яндекс такси».

Однако интерес к модели проявляют и частные клиенты. По наблюдениям эксперта, они уже начинают обращать внимание на электромобиль и приобретать его.

Umo
Фото: Автоновости Дня

Рыночную стоимость Umo глава «Автостата» считает адекватной. Начало продаж электромобиля он также оценил положительно.

«Если резюмировать, то проект зашел очень удачно, и момент для него оказался удобным, особенно с учетом топливных проблем», — сказал Сергей Целиков.

Дальнейшие перспективы Umo будут определяться производственными возможностями. В частности, речь идёт об объёмах поставок комплектующих и доступных мощностях для сборки электромобилей.

По оценке Целикова, продажи Umo продолжатся в ближайшее время, если производственный процесс не столкнётся с проблемами. Будущее проекта автоэксперт связывает с объёмами поставок деталей и выпуска машин.

В июле бренд Umo запустил предзаказ на Umo 5 для частных клиентов. Электрокроссовер, который серийно выпускается на заводе «Москвич» с февраля, доступен в комплектациях «Про» и «Макс».

Автор: Андрей Сундуков

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