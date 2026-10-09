Топовая версия Skoda Epiq Sportline дебютирует на Парижском автосалоне

После первых испытаний Skoda Epiq было сложно представить, как эту модель можно улучшить. Однако новая топовая версия, похоже, способна изменить это впечатление. Ожидаемый вариант Skoda Epiq Sportline теперь официально подтверждён и будет представлен на Paris Motor Show.
Анонс сопровождался коротким тизерным видео. На затемнённых кадрах показан Epiq Sportline, а также ненадолго появляется эмблема Sportline. Других подробностей пока нет, однако представление о новинке можно составить по другим моделям Skoda с аналогичным обозначением, включая недавно представленную Karoq Sportline.
Автомобиль получит заметно более богатое оснащение и немного более спортивный дизайн. При этом цена по-прежнему должна оставаться одним из главных преимуществ модели. Сейчас линейка Epiq начинается с £27,700 за базовую версию SE L и достигает £31,450 за First Edition.
В настоящее время все версии Epiq оснащаются аккумулятором ёмкостью 52kWh, обеспечивающим запас хода до 272 миль. Позже в линейке появится батарея на 37kWh, однако, как ожидается, с комплектацией Sportline её предлагать не будут.
Epiq занимает место ниже Elroq в расширенной линейке Skoda. На выставке в Париже модель представят вместе с крупнейшим представителем семейства — недавно показанным Peaq. Всего бренд привезёт в Париж 15 автомобилей, включая Skoda 130 RS, который поможет отметить 125 лет Skoda Motorsport, а также автомобиль поддержки «Red Car» Tour de France на базе Peaq.
Подчёркивая масштаб своей линейки электромобилей, Skoda заявила: “With the introduction of the Epiq and Peaq, Skoda has doubled its all-electric portfolio this year. Expanding the brand’s all-electric offering at both ends of the range, the two models play an important role in attracting new customer groups.”