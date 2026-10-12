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Том Харт проведёт три гонки вместо Джанпьеро Ламбьязе

Том Харт станет гоночным инженером Макса Ферстаппена со следующего сезона: Red Bull Racing даст ему поработать на трёх этапах уже в этом году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.10.2026, 10:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ещё летом стало известно, что в следующем году гоночным инженером Макса Ферстаппена будет Том Харт. Джанпьеро Ламбьязе подписал контракт с McLaren и после обязательного перерыва займёт должность гоночного директора.

В Red Bull Racing решили предоставить Харту возможность заранее адаптироваться к новой роли. Его голос будет звучать в наушниках Макса во время трёх этапов текущего сезона — в Остине, Сан-Паулу и Лас-Вегасе.

Перед расставанием Ламбьязе поработает с Максом на этапах в Мехико, Катаре и Абу-Даби.

Источник

Макс Ферстаппен (652)Red Bull Racing (1078)

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