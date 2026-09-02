Главная Новости Racing Bulls Тим Госс рассказал о подготовке Racing Bulls к Гран-при Италии
Новости

Тим Госс рассказал о подготовке Racing Bulls к Гран-при Италии

Racing Bulls раскрыла планы на Гран При Италии 2026 года: аэродинамические решения, мягкие шины Pirelli и стратегия с одним или двумя пит-стопами в Монце.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 19:23·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Главный технический директор Racing Bulls Тим Госс объяснил, какие особенности ждут команду на Гран При Италии в Монце, и рассказал о подготовке к домашнему этапу сезона.

Тим Госс: «Европейская часть сезона 2026 года продолжится на Гран При Италии в Монце, который является домашним для нашей команды. Трасса известна длинными прямыми, зонами интенсивного торможения, шиканами, а также среднескоростными и быстрыми поворотами.

Традиционно команды выбирали в Монце настройки с невысокой прижимной силой, чтобы найти оптимальный баланс между скоростью в поворотах и на прямых. Однако из-за серьёзных изменений в регламенте, в 2026-м нам предстоит решать в Монце совершенно новые задачи.

Характеристики трассы по-прежнему делают важными мощность силовой установки и аэродинамическую эффективность, но из-за более высокой роли гибридной составляющей, предстоит уделить особое внимание эффективности электрической части силовой установки, чтобы максимально увеличить скорость на прямых.

Для этапа команда подготовила несколько новых аэродинамических решений. Они должны повысить общую эффективность машины и улучшить аэродинамическую эффективность при выходе из поворотов.

Компания Pirelli привезёт самые мягкие составы C3, C4 и C5. Все три должны подойти для использования во время гонки, поэтому, по нашим оценкам, стратегия будет с одним или двумя пит-стопами в зависимости от того, насколько хорошо команды смогут контролировать износ шин.

Нас ждёт напряжённый уик-энд, в ходе которого предстоит найти способ добиться максимума от машины.

Юки Цунода продолжит выступать за нашу команду, поскольку Айзек Хаджар всё ещё восстанавливается после травмы запястья. На прошлой неделе Юки отлично справился, и мы не сомневаемся, что в этот уик-энд он снова покажет такой же результат».

Источник

Тим Госс (3)Racing Bulls (286)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация