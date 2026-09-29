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Тим Госс — о подготовке Racing Bulls к Гран-при Бахрейна

Технический директор Racing Bulls Тим Госс рассказал о подготовке к Гран При Бахрейна на Сепанге, нагрузке на шины, погоде и задачах команды в Малайзии
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.09.2026, 13:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Главный технический директор Racing Bulls Тим Госс поделился ожиданиями от Гран При Бахрейна и отметил особенности трассы Сепанг, на которой в этот уик-энд пройдет этап сезона Формулы 1.

Тим Госс заявил: «На второй этап строенной серии, Гран При Бахрейна, мы отправляемся в Малайзию, возвращаясь на трассу Сепанг. Для Формулы 1 это будет первый визит на автодром с 2017 года. Это трасса с богатой историей, которая всегда становилась серьёзным испытанием как для гонщиков, так и для команд.

Трасса сочетает быстрые затяжные повороты с двумя длинными прямыми, между которыми расположена медленная шпилька. Здесь есть возможности для обгонов, но при этом шины испытывают серьёзные нагрузки.

Pirelli привезёт составы средней жёсткости C2, C3 и C4. Поскольку нагрузки на шины здесь выше, чем в Баку, износ и умение правильно работать с резиной должны играть намного более важную роль, чем в предыдущей гонке.

Кроме того, погода может внести дополнительную неопределённость. Обычно в Малайзии жарко и влажно, а угроза тропического ливня постоянно сохраняется. Это создаёт серьёзную физическую нагрузку на гонщиков и добавляет работы нашим стратегам.

После гонки в Баку у нас немного увеличилось преимущество в очках над ближайшими соперниками. Благодаря поддержке всех, кто работает на трассе и на базе, мы постараемся максимально эффективно подготовиться и провести уик-энд, чтобы сохранить набранный темп и ещё больше увеличить отрыв».

Источник

Тим Госс (4)Racing Bulls (297)

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