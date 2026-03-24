Угроза введения «платы за каждый километр» отпугивает половину автомобилистов от покупки электромобиля

Согласно ежегодному опросу EV Readiness Index, проведённому автоклубом AA, более половины водителей в Великобритании могут отказаться от покупки электромобилей из-за предложенного правительством налога на пробег. В исследовании приняли участие свыше 12 000 членов ассоциации по всей стране.

Участникам было предложено оценить своё отношение к покупке электрокара с учётом будущего введения схемы eVED, согласно которой владельцам электромобилей, помимо стандартного ежегодного дорожного налога, возможно придётся платить до трёх пенсов за каждый проеханный километр. Как показали результаты, 55 процентов респондентов заявили, что при таких условиях не будут рассматривать возможность приобретения электромобиля.

Президент AA Эдмунд Кинг отметил, что подобные инициативы правительства “могут подорвать доверие к рынку именно в тот момент, когда он начинает выходить за рамки стадии раннего внедрения”.

Одна из главных причин, по которой водители выбирают электромобили, — это снижение эксплуатационных расходов благодаря зарядке вместо заправки бензином. Тем не менее, уверенность в собственных знаниях по поводу зарядки электрокаров выразили менее четверти опрошенных — всего 22 процента.

Сочетание неуверенности среди потенциальных покупателей и планируемое введение схемы eVED в 2028 году может привести к росту интереса к традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Особое беспокойство вызывают также вопросы значительного обесценивания электромобилей.