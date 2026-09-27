Группе Volkswagen нужен SEAT — закрывать марку было бы безумием!

Самостоятельно устроенная Volkswagen Group катастрофа Dieselgate впервые стала достоянием потрясённой общественности осенью 2015 года. Спустя 11 лет компания столкнулась с новой травмой: речь идёт о возможной ликвидации одного из семейных брендов и закрытии заводов. Кроме того, под угрозой оказалось увольнение 100,000 сотрудников. Это почти сопоставимо с тем, как если бы Renault Group одним решением отказалась от всего своего мирового штата.

Ликвидация марки SEAT стала бы ошибкой. Сейчас, как никогда прежде, Volkswagen Group нужен бюджетный бренд, выпускающий простые, недорогие и маломощные автомобили для повседневных поездок. Их стоимость должна быть ниже, чем у моделей Dacia, а страховая классификация — соответствовать первой группе. Особенно это важно теперь, когда Skoda заметно переместилась в более дорогой сегмент.

В начале восьмидесятых годов одной из сильных сторон SEAT были скромные автомобили вроде основанной на Panda модели Marbella. Такие машины подходили всем — от начинающих водителей до пенсионеров. Почти полвека спустя SEAT ещё может выжить, но для этого бренду необходимо вернуться к своим истокам и выпускать небольшие хэтчбеки, фургоны и автомобили багги-типа для покупателей с ограниченным бюджетом, водителей местных служб доставки и любителей пляжного отдыха. Более спортивная родственная марка Cupra сможет сосредоточиться на более дорогих моделях, включая электромобиль Raval EV.

Ещё один участник семейства VW — Audi. По крайней мере в Великобритании бренд сохраняет прочные позиции: он продолжает опережать Mercedes по продажам и приближается к BMW. Однако доступная по цене TT, к сожалению, осталась в прошлом. Слишком многие модели Q выглядят скучно похожими друг на друга и неоправданно дорогими: цена Q8 с двигателем объёмом 4.0 литра достигает £142,000. А среднемоторная Nuvolari стоимостью £500,000 (серьёзно?) не может считаться полноценной заменой значительно более доступной R8 (RIP).