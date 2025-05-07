Volvo XC70 вернулся, но на этот раз это внедорожник

Название XC70 мы видели в последний раз на автомобиле Volvo в 2016 году, но теперь шведская компания дала нам предварительный просмотр возвращения этого эмблемы – на внедорожнике.

Ожидается, что новый Volvo XC70 будет запущен в ближайшие месяцы, но, по крайней мере в начале, он будет доступен только на китайском рынке. Представитель Volvo рассказал Auto Express, что "в настоящее время нет планов продавать XC70 на рынке Великобритании". Однако компания заявляет, что "исследует потенциальные дополнительные рынки на более поздней стадии" и, в случае спроса, рассмотрит возможность привоза новой модели в Великобританию.

Если старый XC70 был поднятым универсалом с частью своего названия 'XC', указывающей на то, что он является частью семейства 'Cross Country' Volvo, то новая машина является полноценным внедорожником. Volvo утверждает, что XC70 немного больше текущего XC60 и, на наш взгляд, выглядит как уменьшенная версия недавно обновленного XC90.

В отличие от XC90, который построен на платформе SPA (Scalable Product Architecture) Volvo, XC70 построен на новой платформе SMA (Scalable Modular Architecture), которую Volvo называет "премиальной расширенной гибридной платформой с возможностью подзарядки". Пока нет информации, будет ли эта новая платформа лежать в основе каких-либо других моделей в будущем.

Volvo говорит, что диапазон новой XC70 с возможностью увеличения пробега "разработан для удовлетворения спроса на гибридные автомобили с более длительным пробегом в режиме подзарядки в Китае, где он будет доступен для заказа позднее в этом году". Полная техническая информация о устройстве для увеличения дальности еще не была опубликована, но мы знаем, что он обеспечит дальность только на электричестве в 124 мили - хотя в соответствии с испытательной схемой CLTC Китая, которая более лояльна, чем система WLTP, обычно используемая в Европе.

Фото: autoexpress

Понятно, что дизайн XC70 был сильно повлиян обновленным XC90 и совершенно новым EX90. Характерные для Volvo фары с матричным LED-освещением 'Молот Тора' - это заметная особенность, а также закрытая верхняя решетка радиатора с охлаждением через нижний воздушный впуск, в котором установлены активные заслонки для оптимизации аэродинамики. Сзади у XC70 вертикальные фонари в форме буквы 'С', аналогичные EX90.

По словам генерального директора Volvo Хакана Самуэльссона, "XC70 отмечает наш стратегический вход в сегмент гибридных автомобилей с увеличенным пробегом, отличный мост к полной электрификации, предлагая чрезвычайно привлекательную альтернативу для клиентов, которые еще не готовы к полностью электрическим автомобилям".