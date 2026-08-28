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Универсал Volvo пока жив лишь в сердцах руководителей…

Volvo не спешит выпускать новый универсал: шведская марка сомневается в спросе на такие автомобили, но обещает сохранить V60 в линейке как можно дольше.
РедакцияР
Редакция
28.08.2026, 19:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Volvo давно считается бесспорным лидером в сегменте универсалов, однако компания пока не готова подтвердить планы по выпуску новой модели такого типа. Причина проста: бренд не уверен, что среди покупателей осталось достаточно людей, не перешедших на SUV.

Ещё недавно в шоурумах шведской марки было представлено четыре универсала. Теперь в линейке остался только V60 — более крупный V90 прекратил выпуск в прошлом году.

При этом поклонникам автомобилей с большим багажным отделением не стоит беспокоиться: Volvo не планирует отказываться от V60. Глава британского подразделения компании Nicole Melillo Shaw заявила: “We’ll keep it going until such time as we can’t.”

В 2023 году Volvo действительно прекратила выпуск действующих моделей V60 и V90, однако год спустя вернула их на рынок из-за высокого спроса и шквала критики в социальных сетях. Позднее руководитель отдела продаж бренда признал в разговоре с нами, что это решение было ошибкой.

Новые модели также выпускают конкуренты Volvo — BMW, Mercedes и Audi, а также несколько других марок. Это показывает, что интерес к традиционным универсалам по-прежнему сохраняется.

“From my perspective, it’s always great to have a representation of the iconic heritage of your brand across the range,” Melillo Shaw said. “Even if it’s not in multiple variants, just to have that… I think that’s ideal. And having that alongside the newer innovation really demonstrates our commitment to all cars, whether they're estates, saloons or SUVs.”

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