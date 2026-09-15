За единственный в своём роде Rolls-Royce Phantom Hummingbird стоит раскошелиться

Если вы значительно богаче всех остальных, просто купить Rolls-Royce недостаточно. Чтобы продемонстрировать исключительное состояние, нужно заказать уникальный автомобиль — такой, как Rolls-Royce Phantom Hummingbird.

Проект был «Curated» подразделением Rolls’ Private Office Dubai и создан по заказу клиента в качестве подарка его жене. Дизайн получил птичью тематику, однако материалы для эксклюзивного декора в виде колибри имеют морское происхождение.

Phantom Hummingbird стал первым автомобилем Rolls-Royce, в оформлении которого использована инкрустация из раковин морского ушка. Для тех, кто не знаком с этим материалом: морское ушко — это морская улитка. На первый взгляд такое описание может не вызывать эстетических ассоциаций, но её раковина отличается уникальными свойствами. По словам Rolls-Royce, она “prized for its extraordinary natural iridescence: the nacreous inner surface of the shell produces a hallmark blue-green lustre when it interacts with light.”

Переливчатостью также известно оперение колибри. Поэтому раковина морского ушка стала подходящим материалом для её изображения в Phantom, а для дополнительного эффекта использовали перламутр.

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Столики для пикника украшены мотивами колибри. Каждый из них выполнен из 53 фрагментов раковины морского ушка и перламутра, 18 из которых предназначены для изображения крыльев. Кроме того, панель ‘Rear Waterfall’, расположенная между задними сиденьями, получила растительный мотив, созданный из 84 фрагментов.