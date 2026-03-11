Рост популярности беспроводных обновлений гарантирует, что сенсорные экраны в автомобилях «никуда не исчезнут»

Эксперты по программному обеспечению Volvo поделились новой точкой зрения на актуальную дискуссию о сенсорных экранах в современных автомобилях.

Многие автолюбители, выступающие за возвращение физических кнопок, уверены: управление базовыми функциями автомобиля должно быть интуитивным и не отвлекать водителя от дороги. Возможность менять температуру, регулировать громкость или включать подогрев сидений на ощупь, не глядя на панель, кажется все более недостижимой роскошью на фоне современных технологий. В новых автомобилях доступ к элементарным функциям часто усложнён, а система может даже упрекнуть водителя за отвлечение внимания, которое сама же и спровоцировала.

В то же время специалисты Volvo признают: внедрение сенсорных экранов действительно зашло слишком далеко. Однако, по их мнению, у этого решения есть и весомые преимущества. Главная причина — развитие технологий беспроводного обновления программного обеспечения. Автопроизводители сегодня могут значительно модернизировать свои автомобили уже после их выпуска, а владельцы машин, привыкшие к регулярным обновлениям смартфонов, всё чаще ожидают того же самого и от своих автомобилей — будь то новые функции или улучшения, появляющиеся буквально за ночь.

Возможности сенсорных экранов позволяют инженерам полностью менять функционал интерфейса дистанционно: переносить элементы меню, корректировать макеты на основе отзывов водителей. Физические кнопки такой гибкости не дают — их расположение и функции остаются неизменными до следующего обновления модели, которое, к тому же, доступно только новым покупателям.

Беспроводные обновления становятся всё более востребованным инструментом для устранения проблем и внедрения инновационных решений. Технический директор Volvo Андерс Белл отметил: “I agree that maybe we went over the top as an industry; I’m just concerned about the knee-jerk saying we need to go back to the 1990s, which is not the right answer.” По его словам, современные автомобили — это “most complex consumer product known to mankind”, а технологический прогресс только набирает обороты, независимо от отношения к нему пользователей.

Остаётся открытым вопрос: готовы ли водители мириться с отсутствием привычных физических кнопок ради постоянных обновлений и новых возможностей — или удобство и безопасность управления важнее технологической гибкости? Ответ на этот вопрос предстоит искать каждому владельцу автомобиля самостоятельно.