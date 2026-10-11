Возвращение DS 3? Новый концепт DS F3VER демонстрирует облик будущей модели супермини-класса

Французский премиальный автомобильный бренд DS Automobiles возвращается к своим истокам, представив практически серийный прототип следующего поколения хэтчбека DS No3 — F3VER Concept.

DS No3 станет не просто очередной новой моделью. В ближайшие год-два автомобиль войдёт в масштабный план возрождения всего бренда. Он получит новый язык дизайна, электрические силовые установки и современные технологии интерьера, вновь делая акцент на роскоши и парижском стиле, как это было с оригинальной моделью в 2009 году.

Модель вернётся в премиальный сегмент компактных хэтчбеков после не слишком успешного поколения DS 3 Crossback. Этот кроссовер отличался спорной внешностью и непростыми ходовыми качествами, тогда как более спортивный силуэт новинки вновь позволит ей конкурировать с такими автомобилями, как MINI Cooper Electric. Длина машины составит чуть менее 4.2m — примерно на 350mm больше, чем у MINI. Это должно обеспечить больше пространства для задних пассажиров и вместительный багажник объёмом 400 litres, заявленным для концепта.

Технические характеристики также должны позволить модели соперничать с конкурентами. Архитектура STLA-One, на которой построен концепт, рассчитана на электрическую силовую установку нового поколения с электромотором, расположенным спереди и приводящим передние колёса. Точные параметры серийной версии пока не подтверждены, однако уже сейчас F3VER Concept позволяет оценить будущее направление дизайна модели.