Перезагрузка начинается сейчас, но о «ID.-эпохе» Volkswagen вспоминать с гордостью не будет

Важный этап наступает для электромобильной стратегии концерна VW: на рынке появляется долгожданная новинка — компактная модель Cupra Raval стоимостью менее 25 тысяч фунтов, а также проводится масштабное обновление хэтчбека ID.3, призванное исправить ряд недостатков прошлых версий.

Несмотря на то, что ID.3 занял пятое место среди самых продаваемых электрокаров Европы в прошлом году, обсуждать его проблемы вполне уместно. Модели ID.3, а также его «родственники» ID.4 и ID.5, вряд ли станут предметом особой гордости для Volkswagen в будущем.

Хэтчбеку ID.3 удалось вытеснить Skoda Enyaq из пятерки лидеров с минимальным отрывом — менее чем на 600 проданных автомобилей, чему способствовал активный декабрьский всплеск продаж. Однако до результатов Tesla Model Y и Model 3, Renault 5, а также Skoda Elroq — признанного лучшим электромобилем по версии Auto Express и весьма успешной модели VW Group — ему было далеко.

Хотя в прошлом году Volkswagen стал лидером по продажам электромобилей в Европе, главную долю в этом успехе обеспечили именно ID.3 и ID.4. Тем не менее, эти автомобили часто критикуют за неудобную мультимедийную систему и не самое высокое качество отделки салона, что не способствует их популярности, несмотря на хорошие продажи. Глава компании Thomas Schäfer открыто признал, что в Volkswagen допустили ошибки при разработке этих моделей, что является редким и показательным признанием проблемы на высшем уровне.