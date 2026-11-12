Nissan Qashqai сделал для Британии больше, чем любой другой автомобиль за последние 20 лет

Нравится он вам или нет, но Nissan Qashqai сделал для британского автопрома больше и оставил более заметный след в статистике продаж новых автомобилей, чем любая другая модель, представленная за последние два десятилетия.

В этом году Qashqai отмечает 20-летие. После дебюта на Парижском автосалоне в 2006 году модель навсегда изменила автомобильный рынок. За первый полный год Nissan продал только в Великобритании почти 20,000 автомобилей. Пик популярности пришёлся на 2017 год, когда владельцев по всей стране нашли 64,294 машины.

Приподнятый кузов Qashqai обеспечил покупателям востребованный стиль SUV, но не повлёк за собой столь же высоких эксплуатационных расходов. Продуманная компоновка при этом не сказалась на практичности и удобстве повседневного использования. Недолго выпускавшаяся версия Qashqai+2 даже предлагала семь посадочных мест, пока в 2013 году её не сменил Nissan X-Trail.

Qashqai стал настоящей британской историей успеха. Дизайн модели разработали в лондонском дизайн-центре бренда, инженеры работали в техническом центре в Bedfordshire, а сборка проходила в Wearside. В этом отношении автомобиль более британский, чем любой современный MINI.

Возможно, Qashqai не является самой смелой, желанной или динамичной моделью в своём классе. Однако он идеально отвечает потребностям своей целевой аудитории. Именно это позволило ему получить специальное признание на церемонии 2026 New Car Awards — через пять полных лет после выхода модели Mk3 на европейский рынок.

Вместо полностью электрической силовой установки Nissan оснастил автомобиль экономичной гибридной системой e-Power. Она даёт покупателям почти все преимущества электромобилей, избавляя их от необходимости подключать машину к зарядке. Успех модели вполне закономерен: постепенная эволюция превратила её в стандартный семейный автомобиль для огромного числа покупателей. С начала этого года Qashqai занимает четвёртое место среди самых продаваемых моделей в Великобритании, уступая только Kia Sportage — третье место, Jaecoo 7 — второе, и лидирующему Ford Puma.

При этом нельзя не отметить усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских производителей. Такие бренды, как Jaecoo, а также BYD и MG, ставят под угрозу популярность Qashqai. Не добавляют оптимизма и планы отказаться от электрического преемника нынешней модели, особенно на фоне того, что спрос на электромобили наконец начинает расти.

И всё же я уверен, что через десять лет мы по-прежнему будем отмечать успехи этой модели. Возможно, как страна, мы обязаны Qashqai даже больше, чем послеобеденному чаю или традиционному воскресному жаркому.