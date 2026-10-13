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Новый Volvo EX30 Cargo значительно подешевел

Volvo EX30 Cargo получил скидку £2 500 по госпрограмме ZEVG: электрический фургон с багажником на 1 000 литров теперь стоит от £33 529 после гранта.
РедакцияР
Редакция
13.10.2026, 12:43·2 мин
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Фото: autoexpress

Volvo подтвердила, что Volvo EX30 теперь участвует в государственной программе Government’s Zero Emission Van Grant (ZEVG). Благодаря этому покупатели могут получить скидку £2,500, а начальная цена модели снизилась до £33,529.

Volvo EX30 Cargo представили в начале этого года. Автомобиль стал очередным примером популярной электрической модели, которую адаптировали под грузовой фургон для компаний, уделяющих внимание своему имиджу.

У EX30 Cargo увеличен багажный отсек: второй ряд сидений демонтировали, создав ровную погрузочную площадку. Она подходит для поездок в IKEA и перевозки других грузов. Объём пространства составляет 1,000 литров, а максимальная полезная нагрузка — 390kg. Это примерно соответствует 11 IKEA Billy bookcases.

Чтобы при использовании режима вождения с одной педалью груз не перемещался в салон, в SUV-based van установили металлическую перегородку между передними сиденьями и грузовым отсеком. Задние двери открываются шире, что упрощает доступ, при этом окна сохранили тонировку. Внешне Cargo практически не отличается от стандартного EX30, поскольку фактически представляет собой переоборудование, выполненное Volvo UK.

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