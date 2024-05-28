Новый Porsche 911 - это гибрид, непохожий ни на один другой. Вот как это работает.

Поколение Porsche 911 восьмой серии всегда было готово к установке гибридной силовой установки, но на момент своего дебюта в 2018 году тогдашний главный инженер Август Ахлейтнер не был уверен, что это произойдет. Он сказал этому журналисту столько.
"[Гибрид] сейчас не планируется для этой части поколения; нам нужно подождать несколько лет, чтобы увидеть, действительно ли это необходимо с точки зрения рынка, возможно, для соответствия нормам," - сказал он. "И, конечно, мы были бы не удовлетворены современной батарейной технологией. Мы могли бы предложить это уже сегодня, конечно, [это] работало бы довольно хорошо, но не достаточно хорошо для нас".
Через шесть лет гибридный 911 стал реальностью. Сочетание более строгих норм выбросов и существенно улучшенной технологии батарей, а также постоянной необходимости повышения производительности, привели Porsche к созданию новой силовой установки "T-Hybrid", которая дебютирует с моделью 911 Carrera GTS 2025 года. Это не похоже на любую другую гибридную систему.
Произошел резкий запрет на обогащение топлива при высоких нагрузках двигателя. Современные двигатели для повышения производительности на больших скоростях, по-видимому, используют более богатые смеси воздуха и топлива за счет выбросов. Но теперь это больше не прокатит. Поэтому Porsche разработала гибридную систему, которая обеспечивает прирост мощности на 64 л.с. по сравнению с предыдущей моделью Carrera GTS, но при этом поддерживает работу двигателя в идеальной пропорции воздуха к топливу 14.7:1 на всем протяжении до максимальных оборотов. (Porsche называет это состояние работы Lambda = 1, но многим американцам знаком термин "стехиометрический", который относится к тому же самому).
Шасси нового 911 Carrera GTS. На задней части - новый 3.6-литровый боковой шестицилиндровый двигатель, на передней - батарея емкостью 1.9 кВт·ч.
Вся система работает от батареи емкостью 1.9 кВт·ч и напряжением 400 вольт, которая расположена под передним капотом 911 на том же месте, что и 12-вольтовая батарея в обычном 911 без гибридной установки. Она весит всего 59 фунтов, что примерно столько же, сколько традиционная батарея такого же размера. Обычная 12-вольтовая батарея перемещается в отсек под полкой за задними сиденьями.
От батареи идут два основных гибридных компонента, тяговый двигатель, установленный в корпусе восьмиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением, и одиночный электрический турбокомпрессор для нового 3.6-литрового бокового шестицилиндрового двигателя. Тяговый двигатель обеспечивает до 53,6 л.с. и 110 фунт-футов крутящего момента, помогая с реакцией при старте. Однако двигатель не может самостоятельно приводить машину в движение, что является большим отличием между этой системой "T-Hybrid" и плагиновой гибридной силовой установкой Porsche, с которой мы знакомы уже много лет. Также нет возможности отключить двигатель и позволить машине двигаться на холостом ходу при 0 об/мин.
Разрез электрического турбо на 911 Carrera GTS.
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Электрический турбокомпрессор работает как традиционный турбокомпрессор отработанных газов, но здесь установлен 14,7-л.с. электродвигатель на валу между турбиной и компрессорными колесами. Он помогает быстрее разогнать турбину, существенно снижая задержку, и также может рекуперировать энергию для отправки обратно в батарею. Это огромный турбокомпрессор, и первое применение одиночного турбокомпрессора для 911 за последние 30 лет.
Porsche утверждает, что сам двигатель практически полностью новый. Он является частью семейства боковых двигателей с прямым впрыском 9A, который дебютировал вместе с обновлением 997 в 2008 году, но он первый, который получил обозначение 9A3. По сравнению с 3.0-литровым двигателем 9A2, использовавшимся в предыдущем Carrera GTS, диаметр цилиндра увеличен на 97 мм, а ход поршня на 81 мм для общего объема 3.6 литра. Гибридная система устранила необходимость в традиционном приводе ремня, поэтому кондиционер и гидроусилитель руля приводятся электрически. Это позволило Porsche уменьшить общую высоту двигателя на 110 мм, и теперь инвертор, преобразователь постоянного тока - постоянного тока и межкулер расположены над двигателем.
Двигатель нового 911 Carrera GTS.
Двигатель использует систему переменного регулирования распредвала Variocam от Porsche, и, как 4.0-литровый боковой шестицилиндровый двигатель в 911 GT3, он использует роликовые следящие за пальцами вместо традиционных толкателей. Как и 3.0-литровый двигатель, который будет продолжать использоваться в базовой Carrera и, возможно, в будущих вариантах 992, предельные обороты составляют 7500 об/мин. Мощность двигателя сама по себе составляет 478 л.с. и 420 фунт-футов крутящего момента, что означает увеличение мощности на пять л.с. по сравнению с предыдущим боковым шестицилиндровым двигателем Carrera GTS и идентичное значение крутящего момента.
Но в сочетании с тяговым двигателем общая мощность составляет 532 л.с. и 449 фунт-футов крутящего момента. (Если вас интересует, почему крутящий момент здесь не 420 + 110 фунт-футов, это потому, что двигатель и двигатель работают на пиках на разных скоростях.) Гибридная система означает, что ручная коробка передач Carrera GTS ушла в прошлое - хотя Porsche все равно будет предлагать механическую коробку передач на других моделях 911, - но у вас по-прежнему есть возможность выбора между задним или полным приводом. Porsche хотела продолжать предлагать задний привод в качестве варианта для этой системы "T-Hybrid", в отличие от других производителей производительных гибридов на рынке.
Новый заднеприводный седан Carrera GTS весит на 103 фунта больше, чем его предшественник, в итоге 3536 фунтов. Большая часть увеличения веса является следствием гибридной системы, хотя для 2025 года GTS также получил больше стандартного оборудования, включая заднее рулевое управление и задние шины на 10 мм шире. Porsche также сообщает Motor1, что распределение веса практически не меняется - 315-секционные задние шины в основном просто для работы с дополнительной мощностью.
Со временем, гибридный 911, возможно, стал неизбежностью. Многое изменилось с момента дебюта 992 в 2018 году. Однако Porsche не кажется, что они относятся к этому цинично. Они довольно гордятся этим новаторским применением, увеличением мощности и относительно небольшим штрафом в виде веса. Скоро мы сами получим возможность протестировать эту модель.