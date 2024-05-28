Новый Porsche 911 - это гибрид, непохожий ни на один другой. Вот как это работает.

Поколение Porsche 911 восьмой серии всегда было готово к установке гибридной силовой установки, но на момент своего дебюта в 2018 году тогдашний главный инженер Август Ахлейтнер не был уверен, что это произойдет. Он сказал этому журналисту столько.

"[Гибрид] сейчас не планируется для этой части поколения; нам нужно подождать несколько лет, чтобы увидеть, действительно ли это необходимо с точки зрения рынка, возможно, для соответствия нормам," - сказал он. "И, конечно, мы были бы не удовлетворены современной батарейной технологией. Мы могли бы предложить это уже сегодня, конечно, [это] работало бы довольно хорошо, но не достаточно хорошо для нас".

Фото: Motor1.com

Через шесть лет гибридный 911 стал реальностью. Сочетание более строгих норм выбросов и существенно улучшенной технологии батарей, а также постоянной необходимости повышения производительности, привели Porsche к созданию новой силовой установки "T-Hybrid", которая дебютирует с моделью 911 Carrera GTS 2025 года. Это не похоже на любую другую гибридную систему.

Произошел резкий запрет на обогащение топлива при высоких нагрузках двигателя. Современные двигатели для повышения производительности на больших скоростях, по-видимому, используют более богатые смеси воздуха и топлива за счет выбросов. Но теперь это больше не прокатит. Поэтому Porsche разработала гибридную систему, которая обеспечивает прирост мощности на 64 л.с. по сравнению с предыдущей моделью Carrera GTS, но при этом поддерживает работу двигателя в идеальной пропорции воздуха к топливу 14.7:1 на всем протяжении до максимальных оборотов. (Porsche называет это состояние работы Lambda = 1, но многим американцам знаком термин "стехиометрический", который относится к тому же самому).

Фото: Motor1.com Шасси нового 911 Carrera GTS. На задней части - новый 3.6-литровый боковой шестицилиндровый двигатель, на передней - батарея емкостью 1.9 кВт·ч.

Вся система работает от батареи емкостью 1.9 кВт·ч и напряжением 400 вольт, которая расположена под передним капотом 911 на том же месте, что и 12-вольтовая батарея в обычном 911 без гибридной установки. Она весит всего 59 фунтов, что примерно столько же, сколько традиционная батарея такого же размера. Обычная 12-вольтовая батарея перемещается в отсек под полкой за задними сиденьями.

От батареи идут два основных гибридных компонента, тяговый двигатель, установленный в корпусе восьмиступенчатой коробки передач с двойным сцеплением, и одиночный электрический турбокомпрессор для нового 3.6-литрового бокового шестицилиндрового двигателя. Тяговый двигатель обеспечивает до 53,6 л.с. и 110 фунт-футов крутящего момента, помогая с реакцией при старте. Однако двигатель не может самостоятельно приводить машину в движение, что является большим отличием между этой системой "T-Hybrid" и плагиновой гибридной силовой установкой Porsche, с которой мы знакомы уже много лет. Также нет возможности отключить двигатель и позволить машине двигаться на холостом ходу при 0 об/мин.