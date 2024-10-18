Непримечательный пикап Mazda: нашептывает новую эмблему

Ассоциации с Mazda, вероятно, у вас вызовут MX-5 Miata и роторные двигатели, но у японской компании долгая традиция в производстве грузовиков. Первая модель под брендом Mazda была запущена в 1931 году и представляла собой трехколесный открытый грузовик под названием Mazda Go. Первый легковой автомобиль компании, R360, также получил грузовую версию в 1960-х годах - K360. За ним последовали десятки пикапов, и в 2024 году линейку продолжает BT-50.

BT-50, являющийся преемником серии грузовиков B, выпускавшихся с 1961 по 2006 год, базировался на Ford Ranger в течение двух первых поколений. Когда третье поколение модели было представлено в 2020 году, Mazda сменила платформу, используя основу Isuzu D-Max. Сейчас этот среднеразмерный пикап обновляется примерно год спустя после того, как донорский автомобиль претерпел собственные изменения. Это стильный рабочий инструмент, хотя большой крылатый логотип, на наш взгляд, немного переборщен.

Фото: Motor1.com

В 2025 году Mazda BT-50 получил обновленные фары с LED-подписью дневного освещения, напоминающей нам о CX-5. Огромный логотип - не единственное изменение, примененное к решетке радиатора, поскольку теперь здесь другой узор с восьмиугольниками, соединенными с более крупными шестиугольниками. Кроме того, на решетке появился цветной элемент, ставший повторяющейся темой среди автомобилей Mazda. Ободок решетки кажется еще более массивным на этой модели с обновленным фасадом.

Передний бампер был изменен для интеграции воздушного занавеса, обеспечивающего лучшую аэродинамическую эффективность и снижение расхода топлива. Перейдя на задний план, Mazda еще раз увеличила свой логотип. Здесь появились новая графика задних фонарей и переработанный бампер с ребристым нижним сегментом. Завершающими доработками снаружи являются новый дизайн легкосплавных колес и ряд цветов, включая Red Earth Metallic.

В салоне появился новый 9-дюймовый инфотейнмент с несколькими сенсорными кнопками быстрого доступа по бокам регуляторов громкости и настройки радиостанции. Ряд физических кнопок ниже был передан, аналогично и маленький отдельный дисплей для отображения информации о климат-контроле. Кроме того, цифровой дисплей для водителя увеличился до 7 дюймов и теперь может показывать информацию об использовании вне дороги, ранее доступную только на центральном экране: статус режима вождения/блокировки дифференциала, углы поворота и наклона, систему контроля давления в шинах и режим грубой местности.

Беспроводной Android Auto стал новинкой 2025 года, присоединившись к существующему беспроводному подключению Apple CarPlay. Рядом с зеркалом заднего вида теперь есть USB-порт для подключения видеорегистратора. Другие улучшения включают Traffic Jam Assist, Rear Cross Traffic Brake, адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков и новые стереокамеры спереди, увеличивающие угол обзора. Для камеры заднего вида Mazda теперь наносит гидрофобное покрытие для поддержания чистоты.

Когда мы говорим Mazda, на самом деле имеем в виду Isuzu. BT-50 и D-Max собираются вместе в Таиланде на заводе Isuzu. В Австралии BT-50 предлагается в вариантах с одной, продленной и двойной кабинами. И задним, и полным приводом.

Двигатель - четырехцилиндровый 3,0-литровый турбодизель. Он развивает 188 лошадиных сил и 332 фунт-футов (450 Ньютон-метров) крутящего момента. В некоторых рынках также предлагается более маленький 1,9-литровый дизельный двигатель мощностью 148 л.с. и 258 фунт-футов (350 Нм). В зависимости от региона и двигателя предлагаются шестиступенчатые механическая и автоматическая коробки передач.

Мы также прикрепили галерею 2024 года Isuzu D-Max, на базе которого создан новый пикап Mazda BT-50.