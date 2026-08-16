Величайший автомобильный дизайнер всех времён? Конкурентов нет.

В своей профессиональной деятельности я брал интервью у автомобильных магнатов, ездил за рулём или в качестве пассажира с легендами автоспорта, а также обсуждал автомобили и автомобильную культуру с рок-звёздами и голливудскими актёрами. Особенно тепло я вспоминаю Stirling Moss и Dustin Hoffman. О Carlos Ghosn и Michael Caine, напротив, до сих пор стараюсь забыть. Мало кто об этом знает.

Но если меня заставить назвать своего фаворита — самого интересного, талантливого и трудолюбивого автомобильного специалиста из всех, кого я встречал, — я выберу Giorgetto Giugiaro, который 7 августа отметил 88-й день рождения. 15 августа 1976 года этот великий человек завершил и передал дизайн, а также технические и промышленные чертежи тогда ещё неизвестного, крошечного и непритязательного автомобиля под названием Fiat Panda. С тех пор его приобрели почти восемь миллионов автомобилистов по всему миру. На протяжении последних 10 лет эта модель оставалась самым продаваемым городским автомобилем в Европе.

Panda по-прежнему выпускается — в Великобритании в последнее время продаются только отмеченные наградами гибридные и электрические версии Grande Panda, — спустя 50 лет почти со дня создания Giorgetto. Это обаятельный, неизменно стильный и невероятно талантливый человек, которого мне когда-то выпала честь принять в The Motoring Hall of Fame. В последний раз мы встретились в кафе с кофе и пирожными неподалёку от Turin, где он долгое время оставался признанным авторитетом. Мы говорили о джелато — его слабости, Volkswagen Golf — ещё одном его шедевре, достигшем 50-летнего рубежа, оружии — ему приписывают разработку Beretta CX4 Storm — и многом другом.