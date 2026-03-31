Тесты шин Pirelli в Сузуке стартовали под дождём

В Сузуке стартовали тесты шин Pirelli 2027 года. Гонщики Red Bull Racing и Racing Bulls испытали дождевые и промежуточные покрышки на мокрой трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.03.2026, 10:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В японской Сузуке стартовали двухдневные испытания прототипов шин Pirelli, которые предназначены для сезона 2027 года.

Как сообщают представители компании, изначально планировалось сфокусироваться на работе со сликами, однако погодные условия внесли коррективы. Утренняя сессия прошла под дождём, что заставило участников использовать дождевые и промежуточные комплекты.

В тестах принимают участие команды Red Bull Racing и Racing Bulls, предоставившие автомобили, гонщиков и инженерный персонал. Утром за рулём находились Айзек Хаджар и Лиам Лоусон. Каждый из них преодолел порядка 50 кругов на мокрой трассе.

По прогнозам, к завершению дня погодные условия могут измениться, и трасса высохнет. В этом случае участники получат возможность опробовать слики, как это и было запланировано изначально.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
