Тесты шин Pirelli в Сузуке стартовали под дождём

В японской Сузуке стартовали двухдневные испытания прототипов шин Pirelli, которые предназначены для сезона 2027 года.

Как сообщают представители компании, изначально планировалось сфокусироваться на работе со сликами, однако погодные условия внесли коррективы. Утренняя сессия прошла под дождём, что заставило участников использовать дождевые и промежуточные комплекты.

В тестах принимают участие команды Red Bull Racing и Racing Bulls, предоставившие автомобили, гонщиков и инженерный персонал. Утром за рулём находились Айзек Хаджар и Лиам Лоусон. Каждый из них преодолел порядка 50 кругов на мокрой трассе.

По прогнозам, к завершению дня погодные условия могут измениться, и трасса высохнет. В этом случае участники получат возможность опробовать слики, как это и было запланировано изначально.